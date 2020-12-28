Сульшер ожидает, что контракт Кавани будет продлен

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ожидает, что его клуб продлит контракт с нападающим Эдинсоном Кавани.

Присоединившись к "Юнайтед в октябре, Кавани заключил контракт до конца этого сезона с опцией продления на 12 месяцев.



Пока Эдинсон отметился лишь одним появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, а всего сыграл восемь матчей за "красных дьяволов" и забил три гола.



В минувшую субботу против "Лестера" Кавани также отметился результативной передачей на Бруну Фернандеша, и Сульшер полон уверенности, что опция по продлению контракта 33-летнего уругвайца будет использована.



"Эдинсону по силам играть в футбол еще несколько лет, поэтому я не скажу, что ожидаю чего-то другого. Он замечательно проявил себя здесь, и я доверяю ему".



"Для меня он определенно игрок стартового состава. Игрока такого мастерства невозможно рассматривать иначе. Я доверяю ему, и дальше он, наверное, чаще будет выходить в старте, чем не будет", — цитирует Сульшера BBC.