"Атлетико" договаривается по аренде Маркоса Алонсо

Маркос Алонсо "Атлетико" ведет переговоры об аренде защитника "Челси" Маркоса Алонсо на вторую половину этого сезона.

В этом сезоне Алонсо угодил в опалу к главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду. Последний раз Маркос попадал в заявку "синих" на матч Премьер-Лиги еще в конце сентября, будучи замененным в перерыве матча против "Вест Бромвича" при счете 3:0 в пользу соперника "синих".

С того злополучного матча 30-летний испанец, родившийся в Мадриде, неизменно проигрывает конкуренцию Бену Чилуэллу и Эмерсону Палмери.

Как сообщает The Independent, на выручку экс-игроку "Реала" готов прийти "Атлетико", который в данный момент лидирует в Ла Лиге, а в 1/8 финала Лиги Чемпионов играет как раз против "Челси".

В этом сезоне главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне частенько использует схему с пятью защитниками, и Алонсо бы идеально подошел на роль левого вингбека.


Метки Алонсо, Атлетико, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2020 16:00

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  1. sj606 28.12.2020 17:20 # sj606
    хороший игрок...зря они так с ним

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  2. vyrentz 28.12.2020 16:04 # vyrentz
    Челси лучше бы тренерами поменялся

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