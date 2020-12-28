"Атлетико" договаривается по аренде Маркоса Алонсо

"Атлетико" ведет переговоры об аренде защитника "Челси" Маркоса Алонсо на вторую половину этого сезона.

В этом сезоне Алонсо угодил в опалу к главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду. Последний раз Маркос попадал в заявку "синих" на матч Премьер-Лиги еще в конце сентября, будучи замененным в перерыве матча против "Вест Бромвича" при счете 3:0 в пользу соперника "синих".



С того злополучного матча 30-летний испанец, родившийся в Мадриде, неизменно проигрывает конкуренцию Бену Чилуэллу и Эмерсону Палмери.



Как сообщает The Independent, на выручку экс-игроку "Реала" готов прийти "Атлетико", который в данный момент лидирует в Ла Лиге, а в 1/8 финала Лиги Чемпионов играет как раз против "Челси".



В этом сезоне главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне частенько использует схему с пятью защитниками, и Алонсо бы идеально подошел на роль левого вингбека.