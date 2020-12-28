Лэмпард: "Челси" — не претендент на титул"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его команду не нужно считать претендентом на титул Премьер-Лиги.

Во время своей недавней 17-матчевой беспроигрышной серии во всех соревнованиях "Челси" заставил говорить о себе как о реальном претенденте на большие трофеи, но сам Лэмпард так никогда не считал, и последовавший спад не стал сюрпризом для Фрэнка, который по-прежнему требует дать ему время.



"Людям хотелось рассуждать о нас как о претенденте на титул, но я никогда не соглашался с этим, потому что мы не являемся претендентом на титул. Чтобы стать им, требуется время".



"Матчи вроде субботнего (поражение 3:1 от "Арсенала") должны становиться большим уроком для нас. Для каждого, включая меня. Меня совершенно не устроил первый тайм, и это непозволительно".



"В этом сезоне мы наблюдаем кое-какие безумные результаты, у многих команд случаются взлеты и падения. В данную минуту наша ситуация такова, что из четырех последних матчей мы проиграли три и выиграли один. Это требует реакции", — цитирует Лэмпарда ESPN.