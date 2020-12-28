16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника

В понедельник, 28 декабря, тремя поединками стартует 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛЕСТЕР 18:00 Онлайн-трансляция



"Кристал Пэлас" проиграл оба последних матча с общим счетом 0:10, и поражение от игравшей вдесятером "Астон Виллы" было не менее болезненным, чем семь безответных голов от "Ливерпуля". "Лестер" набрал 18 очков в семи выездных поединках этого сезона Премьер-Лиги, и это второй лучший результат в дивизионе. "Лисы" выиграли обе встречи с "орлами" в прошлом сезоне с общим счетом 5:0.



В старт "Пэлас" могут вернуться Джеймс Томкинс, Натаниэль Клайн и Джайро Ридевалд, но Гари Кэхилл не успевает залечить заднюю поверхность бедра.



Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю восстановился после травмы паха. Рикарду Перейра и Дженгиз Ундер играть пока не готовы.



ЧЕЛСИ — АСТОН ВИЛЛА 20:30 Онлайн-трансляция



После серии из 17 беспроигрышных матчей "Челси" резко затормозил, потерпев три поражения в четырех последних поединках Премьер-Лиги. "Астон Вилла" имеет равное количество очков со свои соперником, оформив уже восемь "клин-шитов" и выиграв пять из своих шести выездных матчей в этой кампании. "Синие" одержали 10 побед в 11 последних встречах с "вилланами" в рамках Премьер-Лиги.



Всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги в старте "Челси", как ожидается, выйдет Каллум Хадсон-Одои. Хаким Зийеш решил свои проблемы с бедром.



Полузащитник "Виллы" Росс Баркли не сыграет из-за условий своей аренды. Тайрон Мингс дисквалифицирован. Трезеге остается в лазарете.



ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция



"Эвертон" оказался в топ-2 к концу Boxing Day впервые с 1986 года, что стало возможно благодаря четырем победам подряд. "Манчестер Сити" не знает поражений уже 10 матчей кряду во всех соревнованиях, включая семь побед, но 26 очков после 14 первых поединков — это все равно худший старт "горожан" в сезоне за последнее десятилетие. "Ириски" проиграли все пять последних встреч с "Сити".



Нападающий "Эвертона" Ришарлисон восстанавливается после сотрясения. Люка Динь, Аллан, Фабиан Дельф и Хамес Родригес травмированы.



"Сити" по-прежнему лишен подхвативших коронавирус Кайла Уолкера и Габриэля Жезуса. Эрик Гарсия остается в лазарете.