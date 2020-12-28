16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника
В понедельник, 28 декабря, тремя поединками стартует 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛЕСТЕР 18:00 Онлайн-трансляция
"Кристал Пэлас" проиграл оба последних матча с общим счетом 0:10, и поражение от игравшей вдесятером "Астон Виллы" было не менее болезненным, чем семь безответных голов от "Ливерпуля". "Лестер" набрал 18 очков в семи выездных поединках этого сезона Премьер-Лиги, и это второй лучший результат в дивизионе. "Лисы" выиграли обе встречи с "орлами" в прошлом сезоне с общим счетом 5:0.
В старт "Пэлас" могут вернуться Джеймс Томкинс, Натаниэль Клайн и Джайро Ридевалд, но Гари Кэхилл не успевает залечить заднюю поверхность бедра.
Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю восстановился после травмы паха. Рикарду Перейра и Дженгиз Ундер играть пока не готовы.
ЧЕЛСИ — АСТОН ВИЛЛА 20:30 Онлайн-трансляция
После серии из 17 беспроигрышных матчей "Челси" резко затормозил, потерпев три поражения в четырех последних поединках Премьер-Лиги. "Астон Вилла" имеет равное количество очков со свои соперником, оформив уже восемь "клин-шитов" и выиграв пять из своих шести выездных матчей в этой кампании. "Синие" одержали 10 побед в 11 последних встречах с "вилланами" в рамках Премьер-Лиги.
Всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги в старте "Челси", как ожидается, выйдет Каллум Хадсон-Одои. Хаким Зийеш решил свои проблемы с бедром.
Полузащитник "Виллы" Росс Баркли не сыграет из-за условий своей аренды. Тайрон Мингс дисквалифицирован. Трезеге остается в лазарете.
ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция
"Эвертон" оказался в топ-2 к концу Boxing Day впервые с 1986 года, что стало возможно благодаря четырем победам подряд. "Манчестер Сити" не знает поражений уже 10 матчей кряду во всех соревнованиях, включая семь побед, но 26 очков после 14 первых поединков — это все равно худший старт "горожан" в сезоне за последнее десятилетие. "Ириски" проиграли все пять последних встреч с "Сити".
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон восстанавливается после сотрясения. Люка Динь, Аллан, Фабиан Дельф и Хамес Родригес травмированы.
"Сити" по-прежнему лишен подхвативших коронавирус Кайла Уолкера и Габриэля Жезуса. Эрик Гарсия остается в лазарете.
28.12.2020 14:00
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Последние комментарии:
пока безвиз вывесил прайс на предикты, надеюсь никто не будет ему платить, и он как итог будет молчать, хееххехеех.
И все довольны )
(ответить)
Схуяли все так уверены в проебe Виллы? Последний их матч: разгром Орлов ВДЕСЯТЕРОМ, без Мингса, без Баркли и Трезеге.
Объективно, в нынешней форме положительным результатом для Челси будет ничья. Скажем, 1-1
(ответить)
Короли Англии должны реабилитироваться! Фрэнки верим!!!
(ответить)
У АВ не будет Мингса, Баркли и Трезеге. Лампард остаётся. Лёгкий разгром бирмингемцев.
(ответить)
бля меньше негров в составе и сразу победа.
(ответить)
Всё горите от мощей Тоттенхема?
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типикал челики с фапла вышли из тумана
https://youtu.be/KNHxwSp-6Og
(ответить)
Пенсам в рот давать не бросим
Раз по пять или по восемь!
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https://youtu.be/mgslSnbkF-c
https://youtu.be/s3x2-Qey9AM
ахуенно
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Спокойно и без нервов:
Челси Вилла 2:0
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КП-Лестер - ничья
Эвертон-Сити - ничья
Челси-АВ - легкая победа хозяев, возможно разгром вил.
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ну вот опять - восемь Челси пятнадцать двадцать пять!!!
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Сегодня мы увидим абсолютно другой, новый шленче!
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У Фрэнка спросили, считает ли он свои замены правильными, на что тот ответил следующее: «Мне было необходимо реагировать на слабое выступление команды в первом тайме. Я просто посмотрел на самых слабых игроков на поле и решил их заменить. Тимо Вернер не делал ничего полезного, ни с мячом, ни без мяча, что бы очень странно. Я понимаю, что он является очень важным игроком для команды, однако именно в этом матче он был недостаточно хорош и я должен был принять это непростое решение».
«В итоге это решение в некоторой степени дало свои плоды, ведь во второй половине мы выглядели уже куда увереннее, но было поздно», - подытожил Лэмпард. К слову, нападающий «Челси» Тимо Вернер не может забить уже в 10-ти последним матчах во всех соревнованиях.
Хахахабля!!! Верник то дно)
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продаю свои предикты перед матчем Челси
1 вариант - уверенность в победе своей команды, вые6истость - 1000 грн
2 вариант - неуверенность в своей команде, все плохо, плачу, ною, адекватничаю - 2000 грн
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АВ без своей легенды Баркли. У персов шансы появились спасти очко
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Где итоги минувшего тура?
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изе выепим ебырей портовых шмар, но это не точно
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