Лэмпард не удивлен отличной формой "Виллы"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что не слишком удивлен отличной формой "Астон Виллы".

В своем заключительном матче в 2020 году "Челси" сыграет дома с "Астон Виллой", которая имеет равное с "синими" количество очков, но находится выше в Премьер-Лиге благодаря меньшему количеству пропущенных мячей.



Меньше, чем "вилланы", в Премьер-Лиге пропустил только "Манчестер Сити", и Лэмпард этим не удивлен, зная, что в бирмингемской команде трудится ассистентом его старый товарищ Джон Терри.



"Уверен, Джон оказал свое влияние, потому что он, на мой взгляд, был одним из величайших центральных защитников, когда-либо игравших в Премьер-Лиге и за сборную Англии".



"Он обладает огромным багажом знаний, поэтому он бесценен для Дина Смита и их тренерского штаба. Их команда очень трудолюбива и находится на подъеме. Уверен, за этим стоит большая работа со стороны Джона и всего штаба".



"У них хорошая команда с очень хорошими в индивидуальном плане игроками. Они совершили хорошие приобретения в межсезонье. У них хороший главный тренер, хороший штаб и хорошие игроки, которые хорошо играют".



"В данный момент их дела идут очень хорошо, и я не слишком удивлен этим. Естественно, нас ожидает тяжелый матч", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.