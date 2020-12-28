Анчелотти не считает "Эвертон" претендентом на титул

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти вычеркнул свою команду из числа претендентов на титул Премьер-Лиги.

"Ириски" выиграли все четыре своих последних матча в Премьер-Лиге и благодаря этому рывку взлетели на второе место, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на три очка.



Однако в преддверии домашней встречи с "Манчестер Сити" Анчелотти уточнил, какую цель он ставит на этот сезон.



"Может ли "Эвертон" побороться за титул? Нет. Думаю, если быть реалистами, мы должны ответить "нет". Мы очень довольны быть там, где находимся, но я думаю, наша цель не изменилась".



"Здесь в Премьер-Лиге большая конкуренция, со множеством великолепных команд. Мы рады быть вторыми, но наша цель — выступить в еврокубках в следующем сезоне. И это не изменилось", — цитирует Анчелотти The Guardian.