"Арсенал" видит в Лэмпти замену для Беллерина

"Арсенал" присмотрел крайнего защитника Тарика Лэмпти из "Брайтона" на случай расставания с Эктором Беллерином.



Ранее в декабре стало известно, что Жоан Лапорта, фаворит президентской гонки "Барселоны", избрал Беллерина своей трансферной целью номер один.



"Арсенал" мог лишиться Эктора еще минувшим летом, но тогда главному тренеру Микелю Артете удалось отговорить своего соотечественника от мыслей насчет ПСЖ.



На "Эмирейтс" опасаются, что на сей раз будут бессильны удержать Беллерина, ведь для того "Барселона" является родным клубом. Более того, "канониры" уже задумываются о замене для Эктора.



Как сообщает Daily Mirror, таковой заменой может стать Лэмпти, который стал настоящим открытием в "Брайтоне" в этом сезоне. По слухам, своей игрой на правом фланге 20-летний англичанин заинтересовал даже "Манчестер Сити" и "Баварию".



Отметим, что Лэмпти присоединился к "Брайтону" лишь год назад. Отчаявшись пробиться в первую команду "Челси", Тарик принял смелое решение уйти к "чайкам" и сейчас пожинает плоды.