Наставник "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс считает, что "Ливерпуль" недооценил его команду.

Большой Сэм чувствует, что после победы 0:7 над "Кристал Пэлас" "красные" надеялись катком проехаться и по "Вест Бромвичу".



Однако "дрозды" показали себя крепким орешком и смогли увезти с "Энфилда" ничью 1:1 — ничью, которую Эллардайс считает справедливым результатом.



"Думаю, никто, кроме нас самих, не думал, что мы наберем здесь очко. Думаю, после семи голов против "Пэлас" они лишь думали, как много забьют нам".



"Мы нашли способ атаковать против "Ливерпуля", и мы становились лучше и лучше с течением матча. Мы создали два или три момента, один из которых был использован. Это ценное очко".



"Каждый говорит, что нам повезло, но Сэму (Джонстону) не пришлось совершать сейв за сейвом. Он не так часто вступал в игру сегодня. Это говорит о том, насколько мы ограничили лучшую атакующую команду в этой стране, если не во всей Европе".



"Мы честно заработали это очко сегодня", — цитирует Эллардайса Daily Mirror.