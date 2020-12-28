Гвардиола: "Мы нуждаемся в Агуэро, но должны быть осторожны"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что продолжит быть осторожным с нападающим Серхио Агуэро.

В субботу против "Ньюкасла" Гвардиола позволил Агуэро сыграть только 13 минут. Такая осторожность связана с теми проблемами со здоровьем, которые терзают Серхио весь сезон.



Гвардиола хочет свести риск к минимуму, хотя и признает, что "горожане" очень нуждаются в своем бомбардире.



"Мы обсуждали, стоит ли выпускать Серхио в старте (против "Ньюкасла"). Я нуждаюсь в нем. Сыгранные Серхио минуты — это очень хорошая новость, он был резок и подвижен. Это невероятно для нас. Мы нуждаемся в нем, абсолютно точно".



"Однако мы должны быть осторожны. Мы не можем допустить, чтобы он вернулся слишком рано и снова получил травму, как это было в прошлом. Я хочу и дальше дозировать количество проводимых им минут, но я увидел, что он хорош, и я люблю этого парня", — цитирует Гвардиолу The Guardian.