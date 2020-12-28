Моуриньо упрекнул "Тоттенхэм" за отсутствие амбиций

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо обвинил свою команду в отсутствии амбиций и желания после упущенной победы против "Вулверхэмптона" (1:1).

Открыв счет спустя 57 секунд после начала матча на "Молинью" "шпоры", к большому разочарованию Моуриньо, не проявили особого желания забить еще.



Во втором тайме "Тоттенхэм" совсем перестал контратаковать и просто сидел в обороне, за что был наказан в самой концовке ответным голом. Теперь у Моуриньо есть большие претензии к подопечным.



"Я разочарован. Обычно одно очко против "Вулверхэмптона" — неплохой результат. Но ты чувствуешь разочарование после того, как забил гол на первой минуте, контролировал игру остальную часть матча и имел 89 минут, чтобы забить еще".



"Я не хочу много говорить. Я знаю, как подготовил команду, что просил от игроков, что сказал им в перерыве. Я знаю все это и не хочу говорить больше этого. Я должен похвалить "Вулверхэмптон", потому что они подвергли нас некоторому давлению. Мы довольно хорошо справлялись с этим давлением и очень хорошо контролировали игру. Но у нас не было этих амбиций, этого желания добиться большего".



"Игра была под нашим контролем, и мы пропустили после стандарта. Наш проблема в том, что мы забили на первой минуте и имели 89 минут, чтобы забить еще, но не сделали этого. На мой взгляд, проблема в этом".



"Спросите игроков, что я сказал им в перерыве. Дело не только в том, что мы не забили еще. Мы не были опасны, мы не были амбициозны. Я озабочен тем, что мы забиваем быстрые голы и не выигрываем матчи", — цитирует Моуриньо Evening Standard.