Светская хроника за понедельник
Деле Алли и Кристиан Эриксен могут перейти в ПСЖ. "Арсенал" предложил "Ювентусу" арендовать Месута Озила. Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером столетия. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заставит "Манчестер Сити" подождать с решением насчет своего будущего до конца сезона. (Sky Sports)
"Манчестер Юнайтед" отказался от борьбы за защитника "Баварии" Давида Алабу, который летом может стать свободным агентом. (The Athletic)
Эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо завершает переход в "Юнайтед" за 4.5 млн. фунтов плюс бонусы. (Daily Mail)
Маурисио Почеттино хочет сделать полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли своим первым приобретением в качестве главного тренера ПСЖ. (The Sun)
Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен, которого сватали в "Арсенал" и "Юнайтед", тоже может отправиться к Почеттино в ПСЖ. (Eurosport)
Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье мечтает вернуться в ПСЖ. (Daily Mail)
"Арсенал" предложил "Ювентусу" взять полузащитника Месута Озила в аренду до конца сезона. (Tuttosport)
"Арсенал" охладел к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару и теперь больше интересуется Юлианом Брандтом из дортмундской "Боруссии". (The Athletic)
"Фенербахче" интересуется защитником "Арсенала" Сократисом Папастатопулосом. (The Sun)
"Вест Хэм" надеется оградить полузащитника Деклана Райса от интереса "Челси" с помощью нового контракта. (Daily Mail)
"Лидс" хочет голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона. (The Sun)
"Вулверхэмптон" проявляет интерес к нападающим Луке Йовичу из "Реала" и Дивоку Ориги из "Ливерпуля". (Express and Star)
Другое
Из-за вспышки коронавируса "Сандерленд" отменил уже свой четвертый матч подряд. (Daily Mail)
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта снова травмирован. (Daily Mail)
Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером столетия, Криштиану Роналду — лучшим игроком столетия. (Daily Mail)
Гвардиола пожертвовал 130 тыс. фунтов благотворительной организации Open Arms, в толстовке с эмблемой которой он и появился во время матча против "Ньюкасла". (The Sun)
28.12.2020 06:00
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Последние комментарии:
1 удар в створ при 80% владения мячом? Ну не позорники ли? Пхах
Биг Сэм своё дело знает. Припарковал двадцатиэтажный автобус, выждал, пока портовые понторезы в пасы пяточками наиграются, и отрубил башку на ошибке. Красава
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Когда михайло прикрутит на фапл онлайн комментатора какого-нибудь, чтобы текста и комменты мне читал.
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Мне кажется, Лео дико не повезло с тем, насколько его тихушный и скромный характер диссонирует с тем, что он демонстрирует на поле уже столько лет. Неудачи последних лет подчёркивают это-если игра идёт не так, все же редки были моменты, когда он эмоционально включался, взрывался. Тот самый момент, когда не всегда лучший игрок команды является её духовным лидером. Когда мог-тащил, когда не получалось-растворялся на поле и пешеходил с опущенной головой. Во времена, когда у него была должная поддержка от Хави, Иньесты, Неймара и прочих, это был дьявол на поле, глаза горели. Да и без них он чуть ли не в одиночку пытался тянуть, и чаще успешно, чем нет, но если в отдельных матчах это срабатывает - вдолгую тащить в турнире на выбывание шансов в современном футбике почти нет.
И все же, кто бы что не говорил, МЕССИ-ВЕЛИКИЙ СПОРТСМЕН и один из величайших футболистов в истории, лучший или нет-уже лирика и вкусовщина. Когда летом была истерия с его уходом, медиа и болельщики (причём не особо важно, свои или чужие) хаяли его, как только можно, спекулировали и подливали масла в огонь. В мире, где нужен громкий заголовок, если ты молчишь, всё говорят ЗА ТЕБЯ. У него из-за этой ситуации хватило ума выпустить сидячее полуинтервью - полуобращение. Мы ведь знаем, что с медиа Лео не особо дружит, ибо слишком скучен и предсказуем для них-на острова к друзьям не летает, дикпики инстамоделям не шлёт, с Манчестером не флиртует.
Чисто по-человечески Месси можно посочувствовать. Когда ты великий игрок на закате карьеры и твоя команда, одна из популярнейших В МИРЕ катится в пропасть, вместо того, чтобы дать ему подходящих партнёров, с которыми можно брать трофеи-можно и вовсе на футбол забить. Месси не забил.
Приведу баскетбольную аналогию-Коби Брайант в последние годы карьеры по сути играл с игроками уровня пердива, с пониманием того, что выполнения высоких задач, как и мгновенного качественного усиления состава, ждать не придётся. Чел просто тихо доиграл карьеру, смирившись с тем, как все есть.
Думаю, Месси ждёт аналогичная судьба, если он НЕ уйдёт из Барселоны в попытке взять ту же ЛЧ ещё раз. Команды-династии уже нет, и новая при нынешнем Месси уже не успеет собраться. В нынешней Барсе взять ЛаЛигу за счастье, поэтому теперь мы видим игрока без огонька. Невдохновленный Месси-это потеря для футбола, без шуток.
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2:1 зиеш вернер
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20 лет>100 лет
В 2077 году люди охуеют, кто такой Пеп и почему он взял эту награду вместо Клоппа, который в своем веку взял 7 чемпов пл, 4 лч и 27 всяких разных кубков
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Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером столетия, Криштиану Роналду — лучшим игроком столетия. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/83080/?c=1
САФ вышел из чата.
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26.12.2020 19:58 # удалить
narcot
ставлю рот гритки, что чольче сегодня пососёт хуйка пуссинальского
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/83049/?c=1#c7270472
(ответить)
26.12.2020 19:58 # удалить
narcot
ставлю рот гритки, что чольче сегодня пососёт хуйка пуссинальского
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/83049/?c=1#c7270472
(ответить)
На гей-парад запретили пускать трансвеститов из-за страха, что это обидит трансгендеров.
«Борьба была равна – боролись два говна»
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Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером столетия, Криштиану Роналду — лучшим игроком столетия. (Daily Mail)
Про какое столетие речь? В 20-м их не было, а 21-й далек от завершения.
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Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером столетия, Криштиану Роналду — лучшим игроком столетия. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/83080/#reply
можно сразу тысячелетия, чот слишком скромно.
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КНЯЗЬ СЭМ ЭЛЛАРДАЙС НА ТРОНЕ!
Источник: http://fapl.ru/posts/83079/?c=1
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Good Morning My Friends.
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