Светская хроника за понедельник

Деле Алли и Кристиан Эриксен могут перейти в ПСЖ. "Арсенал" предложил "Ювентусу" арендовать Месута Озила. Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером столетия. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заставит "Манчестер Сити" подождать с решением насчет своего будущего до конца сезона. (Sky Sports)



"Манчестер Юнайтед" отказался от борьбы за защитника "Баварии" Давида Алабу, который летом может стать свободным агентом. (The Athletic)



Эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо завершает переход в "Юнайтед" за 4.5 млн. фунтов плюс бонусы. (Daily Mail)



Маурисио Почеттино хочет сделать полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли своим первым приобретением в качестве главного тренера ПСЖ. (The Sun)



Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен, которого сватали в "Арсенал" и "Юнайтед", тоже может отправиться к Почеттино в ПСЖ. (Eurosport)



Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье мечтает вернуться в ПСЖ. (Daily Mail)



"Арсенал" предложил "Ювентусу" взять полузащитника Месута Озила в аренду до конца сезона. (Tuttosport)



"Арсенал" охладел к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару и теперь больше интересуется Юлианом Брандтом из дортмундской "Боруссии". (The Athletic)



"Фенербахче" интересуется защитником "Арсенала" Сократисом Папастатопулосом. (The Sun)



"Вест Хэм" надеется оградить полузащитника Деклана Райса от интереса "Челси" с помощью нового контракта. (Daily Mail)



"Лидс" хочет голкипера "Вест Бромвича" Сэма Джонстона. (The Sun)



"Вулверхэмптон" проявляет интерес к нападающим Луке Йовичу из "Реала" и Дивоку Ориги из "Ливерпуля". (Express and Star)



Другое



Из-за вспышки коронавируса "Сандерленд" отменил уже свой четвертый матч подряд. (Daily Mail)



Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта снова травмирован. (Daily Mail)



Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером столетия, Криштиану Роналду — лучшим игроком столетия. (Daily Mail)



Гвардиола пожертвовал 130 тыс. фунтов благотворительной организации Open Arms, в толстовке с эмблемой которой он и появился во время матча против "Ньюкасла". (The Sun)