"Тоттенхэм" упустил победу против "волков"
"Тоттенхэм" лишился победы в выездном противостоянии с "Вулверхэмптоном", пропустив ответный гол на 86-й минуте — 1:1.
В стартовый состав "волков" после двух матчей перерыва вернулся Адама Траоре. Также шанс проявить себя получили Фернандо Марсал и Фабиу Силва.
У "шпор" с первых минут относительно предыдущего матча вышли Давинсон Санчес, Мэтт Дохерти, Бен Дэвис и Харри Уинкс.
Уже на первой минуте Сон Хен Мин пытался пробить голкипера хозяев Руя Патрисиу, но тот не ошибся. Был назначен угловой, после розыгрыша которого Дэвис отбросил мяч за пределы штрафной, а Танги Ндомбеле нанес пушечный удар — 0:1.
Быстро открыв счет, далее "Тоттенхэм" сосредоточился на контратакующей игре и был довольно неплох в этом, хотя "Вулверхэмптон" свои моменты тоже имел. Например, Силва промазал по воротам из отличной позиции, а удар Даниэла Поденсе был остановлен Уго Льорисом.
А вот после перерыва "шпоры" перестали контратаковать и были заняты только обороной. Правда, защищались лондонцы очень достойно — Льорис крайне редко вступал в игру.
Все шло к минимальной победе гостей, но на 86-й минуте Ромен Саисс сыграл на опережение и головой замкнул подачу Педру Нету углового — 1:1.
"Тоттенхэм" спохватился, но время неумолимо истекало, счет остался ничейным.
"Тоттенхэм" был неплох при контратакующей игре, но во втором тайме уж слишком глубоко отошел назад и перестал отвечать — за что и был наказан "Вулверхэмптоном", который до последнего не опускал рук.
"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
28.12.2020 00:10
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
DiNi » Вчера, 21:39
Есть ощущение, что прямо сейчас, Хендерсон - лучший центральный полузащитник в мире.
no brain man
(ответить)
Чет тур хуевенький, кроме для гуннеров
(ответить)
Что тут не говори, а премию золотой писсуар 2021 грит получит заслуженно
(ответить)
После жестокого нашествие ггшек в сторону щольсбери самому преданному фанату щольсбери пришлась зашиваться целые сутки в реанимационном ((())) все фанаты щольсбери пришли с плакатом в больницу поддержать своего самого ярого фаната с лозунгам «безвиз» живи )))))
(ответить)
Итог сезона понятно
1 Ливерпуль
2 Лестер
3 МС
4 МЮ
5 Эвертон
6 Саутгемтон
7 Астон Вилла
8 Членси
9 Пидара3ты
10 Анал
(ответить)
Моур пусть радуется что уташил одно очко
(ответить)
вот почему апл лучшая лига мира, здесь много самобытных команд типа волков, сотона, нынешней виллы, лестера, которые показывают крепкий, интересный и содержательный футбол.
петушки опять на грабли наступили, у команды нет вообще позиционной атаки, волки по сравнению с ними просто образец тотального игры, мавриньо поставил только контры, а сейчас сон с кейном так наелись, что уже и не заметны, нах их вообще было в сток везти? ндомбеле, кстати, очень хорош, сегодня один играл у гостей
(ответить)
Вернер впервые за четыре года не забил в 10 играх подряд
Источник: http://fapl.ru/posts/83079/?c=1
«Челси» потратил 222 млн фунтов, но показатели ухудшились
Источник: http://fapl.ru/posts/83079/?c=1
(ответить)
Это все ерунда
АВ 6 место 13 игр
Челси 8 место 15 игр
По потерянным АВ на самой верхушке, почти)
(ответить)
всё честно
всё по закону жанра
очки получили все, кому они были нужнее
(ответить)
Дерьмом ты не был...., ну вы поняли )))
(ответить)
Это не чемпионская игра, максимум будем бороться за 4-ку. Расходимся.
(ответить)
Моур тот еще ушлепок конечно..
(ответить)
АПЛ - сильнейшая лига Мира. НБА. Ливерпуль - Лейкерс
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий