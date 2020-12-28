"Тоттенхэм" упустил победу против "волков"

"Тоттенхэм" лишился победы в выездном противостоянии с "Вулверхэмптоном", пропустив ответный гол на 86-й минуте — 1:1.

В стартовый состав "волков" после двух матчей перерыва вернулся Адама Траоре. Также шанс проявить себя получили Фернандо Марсал и Фабиу Силва.



У "шпор" с первых минут относительно предыдущего матча вышли Давинсон Санчес, Мэтт Дохерти, Бен Дэвис и Харри Уинкс.



Уже на первой минуте Сон Хен Мин пытался пробить голкипера хозяев Руя Патрисиу, но тот не ошибся. Был назначен угловой, после розыгрыша которого Дэвис отбросил мяч за пределы штрафной, а Танги Ндомбеле нанес пушечный удар — 0:1.



Быстро открыв счет, далее "Тоттенхэм" сосредоточился на контратакующей игре и был довольно неплох в этом, хотя "Вулверхэмптон" свои моменты тоже имел. Например, Силва промазал по воротам из отличной позиции, а удар Даниэла Поденсе был остановлен Уго Льорисом.



А вот после перерыва "шпоры" перестали контратаковать и были заняты только обороной. Правда, защищались лондонцы очень достойно — Льорис крайне редко вступал в игру.



Все шло к минимальной победе гостей, но на 86-й минуте Ромен Саисс сыграл на опережение и головой замкнул подачу Педру Нету углового — 1:1.



"Тоттенхэм" спохватился, но время неумолимо истекало, счет остался ничейным.



"Тоттенхэм" был неплох при контратакующей игре, но во втором тайме уж слишком глубоко отошел назад и перестал отвечать — за что и был наказан "Вулверхэмптоном", который до последнего не опускал рук.



"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче