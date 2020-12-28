Каррагер: "Теперь "Ливерпуль" обязан купить защитника в январе"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Ливерпуль" просто обязан выйти на трансферный рынок в январе для покупки защитника после травмы Жоэля Матипа.
Травма Матипа только усугубила разочарование "красных" от потери очков в домашнем противостоянии с "Вест Бромвичем" (1:1).
Жоэль повредил паховые мышцы и отправился в лазарет к Виргилу Ван Дейку и Джо Гомесу. По мнению Каррагера, эта ситуация не оставляет "Ливерпулю" выбора.
"Это очень тревожно, но не сказать, что это нечто новое".
"Поэтому для "Ливерпуля" имеет первостепенное значение приглашение защитника в январе. Я говорю это с момента, как Виргил Ван Дейк получил свою травму. Фабиньо выглядит первоклассным центральным защитником, но просто Матип слишком подвержен травмам. Его организм просто не выдерживает нагрузку от игры в Премьер-Лиге каждую неделю".
"Я по-прежнему считаю "Ливерпуль" лучшей командой в лиге, даже без Ван Дейка. Единственный сценарий, при котором они не станут чемпионами, состоит в том, что Рису Уильямсу или Нэту Филлипсу долгое время придется играть в центре обороны. Эта позиция не для молодых игроков, которые время от времени будут совершать ошибки, потому что они молоды и учатся".
"Кто-нибудь в "Ливерпуле" должен убедиться, что не возникнет такой ситуации, при которой пять или шесть недель им придется играть с двумя молодыми парнями. Скажем, если Фабиньо травмируется".
"Они должны что-нибудь предпринять в январе", — сообщил Каррагер в эфире.
28.12.2020 00:05
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да это блеать понятно
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