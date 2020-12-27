Вейналдум тянет с ответом на предложение "Ливерпуля" о новом контракте

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум попросил у "Ливерпуля" больше времени, чтобы ответить на предложение о новом контракте.

Истекающий через полгода контракт не мешает Вейналдуму оставаться ключевым игроком команды Юргена Клоппа. Джорджиньо принял участие во всех 15 матчах "красных" в этом сезоне Премьер-Лиги, включая 14 появлений в стартовом составе.



По информации The Guardian, мерсисайдский клуб не оставляет попыток сохранить Вейналдума и в начале декабря сделал 30-летнему игроку сборной Голландии очередное предложение о продлении сотрудничества.



На этой неделе Вейналдум сообщил "Ливерпулю", что ему нужно еще несколько дней, чтобы определиться со своим будущим. Джорджиньо пообещал "красным", что те узнают первыми, если он решится уйти.



На "Энфилде" прекрасно осведомлены, что уже с 1 января Вейналдум сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами. Следующий контракт станет последним крупным в карьере Джорджиньо, в связи с чем голландец рассчитывает на солидную прибавку к своей текущей зарплате в 70 тыс. фунтов в неделю.