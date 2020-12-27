"Вест Бромвич" отобрал очки у "Ливерпуля" на "Энфилде"

Вест Бромвич Сэм Эллардайс вместе с "Вест Бровмичем" преподал свой мастер-класс, заставив "Ливерпуль" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потерять очки дома — 1:1.

В стартовый состав "красных" вернулись Кертис Джонс и Мохамед Салах, заменив Наби Кейта и Такуми Минамино.

У "дроздов" дисквалифицированного Джейка Ливермора заменил Каллум Робинсон.

Гости с самого начала забаррикадировались возле своих ворот, но не продержались и 12 минут. Жоэль Матип из глубины поля выполнил заброс в район 11-метровой отметки, где Садио Мане принял мяч грудью, а вторым касанием поразил ворота — 1:0.

Открыв счет, "Ливерпуль" не ослабил хватку. Игра была односторонней, "Вест Бромвич" практически не касался мяча.

Тем не менее, "дроздам" удалось отделаться только одним пропущенным голом в первом тайме. Более того, "красные" не нанесли других ударов в створ, помимо гола.

В начале второго тайма хозяева продолжили оказывать давление, но их соперник стойко держался. Вскоре "Вест Бромвич" сравнялся с "Ливерпулем" по количеству ударов в створ, а Матип получил травму — разочарование Юргена Клоппа зашкаливало, что нашло отражение в виде желтой карточки главному тренеру "красных".

На 72-й минуте "дрозды" дождались своего шанса перевернуть матч. Карлан Грант убежал от Риса Уильямса, заменившего Матипа, и вышел один на один с Алиссоном, однако голкипер хозяев не дал себя пробить.

После перерыва "Ливерпуль" был крайне беззуб в атаке, а "Вест Бромвич" продолжал терпеливо ждать своего шанса, даже после осечки Гранта.

На 82-й минуте гостям предоставился второй большой шанс. После подачи от углового флажка Семи Аджайи выиграл борьбу на втором этаже у Фабиньо и пробил головой с отскоком от штанги — 1:1.

"Ливерпуль" спохватился, но было уже слишком поздно. Лишь Роберто Фирмино имел шанс оставить победу за "красными", однако Сэм Джонстон парировал удар головой бразильца.

Быстрый гол в исполнении Мане не заставил "Вест Бромвич" отказаться от своего плана на игру. "Дрозды" очень хорошо и в то же время предсказуемо разыграли свою карту, а вот "Ливерпуль" был слишком беззуб и поплатился за то, что не смог воплотить свое огромное игровое преимущество во второй забитый мяч.

"Ливерпуль" — "Вест Бромвич". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2020 21:25

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Последние комментарии:




  1. kos9k 27.12.2020 22:14 # kos9k
    Так, блять. Кто до матча пиздел об уверенной победе ЛФК? Кого короновать скаузерским безвизом?

    (ответить)

  2. geniusss 27.12.2020 22:12 # geniusss
    https://youtu.be/JhQV1rAhHUU

    (ответить)

  3. geniusss 27.12.2020 22:08 # geniusss
    с днем рождения, Вагиф Керимов
    https://youtu.be/S1HuzzJ-lc8

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  4. anabanana94 27.12.2020 22:07 # anabanana94
    С днём рождения меня! Горите от мощи Тоттенхэма!

    COME ON YOU SPURS

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  5. mancunia-planet 27.12.2020 22:06 # mancunia-planet
    Жирная свинья, всё равно вылетит.

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  6. roberto-89 27.12.2020 22:05 # roberto-89
    Бля ты заебала со своим лили фламп памп в натуре ёж же ) сьебись уже под шконку маленькая моя )

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  7. geniusss 27.12.2020 22:00 # geniusss
    esskeetit!

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  8. roberto-89 27.12.2020 22:00 # roberto-89
    Блать если честно пипец горит ёж же в натуре ((( даже когда вилле проепали так не подгорала как сейчас ухахахахахахаха сук биг Сэма на кол на ) как же иногда тупизм салаха бесит в натуре ёж же (

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  9. geniusss 27.12.2020 21:57 # geniusss
    Lil Pump Life like me
    https://youtu.be/LQ5_gJI9PQ8

    (ответить)

  10. imf-tau 27.12.2020 21:56 # imf-tau
    Сэм пошел собирать очки. Хорошо что мы в первом круге уже с ним сыграли. Интересно будет глянуть на их матч с Арсом.

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  11. roberto-89 27.12.2020 21:55 # roberto-89
    Вперёд волки ))) порвите ТТХ Вагиф братишка без обид ехехехехехе

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  12. scouser2005 27.12.2020 21:53 # scouser2005
    Никто у нач не не кукарекал. С кем-то вы нас спутали с собой пидоры. .
    Да и расстраиваться повода нет, чего страшного.
    Мы всё равно на 2 очка впереди, даже если скам завтра выиграет.

    (ответить)

  13. srapt 27.12.2020 21:53 # srapt
    Волки вперед братишки. Только вы и можете порадовать сегодня

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  14. largo-winch 27.12.2020 21:53 # largo-winch
    So according to Chelseaboys, Liverpool plays like Chelsea FC. And because they are calling for Lampard out, I think its time for #KloppOUT

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  15. edgarkuznetsov 27.12.2020 21:52 # edgarkuznetsov
    Ну осталось только Шпорам обосраться

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  16. geniusss 27.12.2020 21:51 # geniusss
    теперь понятно что Клопп тренер куколд просто.
    любит наблюдать как его клуб лузерхуй принимает на ротан

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  17. januzaj00 27.12.2020 21:49 # januzaj00
    эх, как же зае6ись))

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  18. weorlfc 27.12.2020 21:49 # weorlfc
    Да сами виноваты реализация мертвая + пропустили херню

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  19. geniusss 27.12.2020 21:49 # geniusss
    ну вы кстати дибилы устанавливать скрипт левого чела с фапла.
    я уверен он все ваши пароли браузера знает теперь

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  20. gameboy 27.12.2020 21:49 # gameboy
    Давайте определим долбоёба фапла всех времен. Предлагайте варианты.

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