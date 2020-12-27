"Вест Бромвич" отобрал очки у "Ливерпуля" на "Энфилде"

Сэм Эллардайс вместе с "Вест Бровмичем" преподал свой мастер-класс, заставив "Ливерпуль" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потерять очки дома — 1:1.

В стартовый состав "красных" вернулись Кертис Джонс и Мохамед Салах, заменив Наби Кейта и Такуми Минамино.



У "дроздов" дисквалифицированного Джейка Ливермора заменил Каллум Робинсон.



Гости с самого начала забаррикадировались возле своих ворот, но не продержались и 12 минут. Жоэль Матип из глубины поля выполнил заброс в район 11-метровой отметки, где Садио Мане принял мяч грудью, а вторым касанием поразил ворота — 1:0.



Открыв счет, "Ливерпуль" не ослабил хватку. Игра была односторонней, "Вест Бромвич" практически не касался мяча.



Тем не менее, "дроздам" удалось отделаться только одним пропущенным голом в первом тайме. Более того, "красные" не нанесли других ударов в створ, помимо гола.



В начале второго тайма хозяева продолжили оказывать давление, но их соперник стойко держался. Вскоре "Вест Бромвич" сравнялся с "Ливерпулем" по количеству ударов в створ, а Матип получил травму — разочарование Юргена Клоппа зашкаливало, что нашло отражение в виде желтой карточки главному тренеру "красных".



На 72-й минуте "дрозды" дождались своего шанса перевернуть матч. Карлан Грант убежал от Риса Уильямса, заменившего Матипа, и вышел один на один с Алиссоном, однако голкипер хозяев не дал себя пробить.



После перерыва "Ливерпуль" был крайне беззуб в атаке, а "Вест Бромвич" продолжал терпеливо ждать своего шанса, даже после осечки Гранта.



На 82-й минуте гостям предоставился второй большой шанс. После подачи от углового флажка Семи Аджайи выиграл борьбу на втором этаже у Фабиньо и пробил головой с отскоком от штанги — 1:1.



"Ливерпуль" спохватился, но было уже слишком поздно. Лишь Роберто Фирмино имел шанс оставить победу за "красными", однако Сэм Джонстон парировал удар головой бразильца.



Быстрый гол в исполнении Мане не заставил "Вест Бромвич" отказаться от своего плана на игру. "Дрозды" очень хорошо и в то же время предсказуемо разыграли свою карту, а вот "Ливерпуль" был слишком беззуб и поплатился за то, что не смог воплотить свое огромное игровое преимущество во второй забитый мяч.



"Ливерпуль" — "Вест Бромвич". Отчет о матче