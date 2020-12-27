"Вест Бромвич" отобрал очки у "Ливерпуля" на "Энфилде"
Сэм Эллардайс вместе с "Вест Бровмичем" преподал свой мастер-класс, заставив "Ливерпуль" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потерять очки дома — 1:1.
В стартовый состав "красных" вернулись Кертис Джонс и Мохамед Салах, заменив Наби Кейта и Такуми Минамино.
У "дроздов" дисквалифицированного Джейка Ливермора заменил Каллум Робинсон.
Гости с самого начала забаррикадировались возле своих ворот, но не продержались и 12 минут. Жоэль Матип из глубины поля выполнил заброс в район 11-метровой отметки, где Садио Мане принял мяч грудью, а вторым касанием поразил ворота — 1:0.
Открыв счет, "Ливерпуль" не ослабил хватку. Игра была односторонней, "Вест Бромвич" практически не касался мяча.
Тем не менее, "дроздам" удалось отделаться только одним пропущенным голом в первом тайме. Более того, "красные" не нанесли других ударов в створ, помимо гола.
В начале второго тайма хозяева продолжили оказывать давление, но их соперник стойко держался. Вскоре "Вест Бромвич" сравнялся с "Ливерпулем" по количеству ударов в створ, а Матип получил травму — разочарование Юргена Клоппа зашкаливало, что нашло отражение в виде желтой карточки главному тренеру "красных".
На 72-й минуте "дрозды" дождались своего шанса перевернуть матч. Карлан Грант убежал от Риса Уильямса, заменившего Матипа, и вышел один на один с Алиссоном, однако голкипер хозяев не дал себя пробить.
После перерыва "Ливерпуль" был крайне беззуб в атаке, а "Вест Бромвич" продолжал терпеливо ждать своего шанса, даже после осечки Гранта.
На 82-й минуте гостям предоставился второй большой шанс. После подачи от углового флажка Семи Аджайи выиграл борьбу на втором этаже у Фабиньо и пробил головой с отскоком от штанги — 1:1.
"Ливерпуль" спохватился, но было уже слишком поздно. Лишь Роберто Фирмино имел шанс оставить победу за "красными", однако Сэм Джонстон парировал удар головой бразильца.
Быстрый гол в исполнении Мане не заставил "Вест Бромвич" отказаться от своего плана на игру. "Дрозды" очень хорошо и в то же время предсказуемо разыграли свою карту, а вот "Ливерпуль" был слишком беззуб и поплатился за то, что не смог воплотить свое огромное игровое преимущество во второй забитый мяч.
"Ливерпуль" — "Вест Бромвич". Отчет о матче
27.12.2020 21:25
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Последние комментарии:
Так, блять. Кто до матча пиздел об уверенной победе ЛФК? Кого короновать скаузерским безвизом?
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https://youtu.be/JhQV1rAhHUU
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с днем рождения, Вагиф Керимов
https://youtu.be/S1HuzzJ-lc8
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С днём рождения меня! Горите от мощи Тоттенхэма!
COME ON YOU SPURS
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Жирная свинья, всё равно вылетит.
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Бля ты заебала со своим лили фламп памп в натуре ёж же ) сьебись уже под шконку маленькая моя )
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esskeetit!
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Блать если честно пипец горит ёж же в натуре ((( даже когда вилле проепали так не подгорала как сейчас ухахахахахахаха сук биг Сэма на кол на ) как же иногда тупизм салаха бесит в натуре ёж же (
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Lil Pump Life like me
https://youtu.be/LQ5_gJI9PQ8
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Сэм пошел собирать очки. Хорошо что мы в первом круге уже с ним сыграли. Интересно будет глянуть на их матч с Арсом.
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Вперёд волки ))) порвите ТТХ Вагиф братишка без обид ехехехехехе
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Никто у нач не не кукарекал. С кем-то вы нас спутали с собой пидоры. .
Да и расстраиваться повода нет, чего страшного.
Мы всё равно на 2 очка впереди, даже если скам завтра выиграет.
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Волки вперед братишки. Только вы и можете порадовать сегодня
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So according to Chelseaboys, Liverpool plays like Chelsea FC. And because they are calling for Lampard out, I think its time for #KloppOUT
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Ну осталось только Шпорам обосраться
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теперь понятно что Клопп тренер куколд просто.
любит наблюдать как его клуб лузерхуй принимает на ротан
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эх, как же зае6ись))
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Да сами виноваты реализация мертвая + пропустили херню
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ну вы кстати дибилы устанавливать скрипт левого чела с фапла.
я уверен он все ваши пароли браузера знает теперь
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Давайте определим долбоёба фапла всех времен. Предлагайте варианты.
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