"Ливерпуль" надеется переманить Балогана

Фоларин Балоган "Ливерпуль" надеется переманить юного нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана по окончании этого сезона.

В конце этого сезона у 19-летнего Балогана истекает контракт с "Арсеналом", и пока что Фоларин отклонил все предложения "канониров" о продлении сотрудничества.

The Athletic ожидает, что Балоган покинет "Эмирейтс" свободным агентом через полгода, и "Ливерпуль" является одним из нескольких клубов, внимательно наблюдающих за ситуацией Фоларина.

Учитывая возраст Балогана, заинтересованны клубы должны будут дождаться истечения контракта Фоларина, прежде чем смогут начать официальные переговоры, и это дает "Арсеналу" надежду, что нападающий еще передумает уходить.

Правда, в этом сезоне игрок юношеской сборной Англии, родившийся в Нью-Йорке, сыграл только пять матчей за "Арсенал" и забил два гола.


Метки Арсенал, Балоган, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. edgarkuznetsov 27.12.2020 21:35 # edgarkuznetsov
    Нонаме

    (ответить)

  2. lahmatyj 27.12.2020 21:30 # lahmatyj
    На Улугбека похож.

    (ответить)

  3. redwhitegun 27.12.2020 21:27 # redwhitegun
    Не удивлюсь если уйдет и будет тащить, пока Артета так и играет с Нкетиа в составе. Заслуживает большего явно...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: