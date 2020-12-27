"Ливерпуль" надеется переманить Балогана

"Ливерпуль" надеется переманить юного нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана по окончании этого сезона.

В конце этого сезона у 19-летнего Балогана истекает контракт с "Арсеналом", и пока что Фоларин отклонил все предложения "канониров" о продлении сотрудничества.



The Athletic ожидает, что Балоган покинет "Эмирейтс" свободным агентом через полгода, и "Ливерпуль" является одним из нескольких клубов, внимательно наблюдающих за ситуацией Фоларина.



Учитывая возраст Балогана, заинтересованны клубы должны будут дождаться истечения контракта Фоларина, прежде чем смогут начать официальные переговоры, и это дает "Арсеналу" надежду, что нападающий еще передумает уходить.



Правда, в этом сезоне игрок юношеской сборной Англии, родившийся в Нью-Йорке, сыграл только пять матчей за "Арсенал" и забил два гола.