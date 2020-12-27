"Арсенал" может позвать Бенитеса на место Артеты

"Арсенал" рассматривает бывшего главного тренера "Ливерпуля", "Челси" и "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса на замену Микелю Артете.

Несмотря на победу 3:1 над "Челси" накануне, положение Артеты в Северном Лондоне остается крайне шатким, и спекуляции насчет возможного увольнения Микеля никуда не денутся.



В данный момент Массимилиано Алллегри все еще находится без клуба, а Томас Тухель покинул ПСЖ накануне Рождества, и доступность таких первоклассных специалистов только увеличивает давление на Артету.



Однако газета Sunday Mirror утверждает, что взор руководства "Арсенала" обращен на другого тренера — Бенитеса, который с 2019 года возглавляет "Далянь Про".



Сообщается, что в руководстве лондонского клуба хватает поклонников Бенитеса, а сам Рафаэль устал сражаться за выживание в китайской Суперлиге и с радостью бы вернулся в Премьер-Лигу.



Если это случится, Бенитес станет третьим подряд испанским наставником "Арсенала", после Артеты и Унаи Эмери.