"Арсенал" может позвать Бенитеса на место Артеты

Рафаэль Бенитес "Арсенал" рассматривает бывшего главного тренера "Ливерпуля", "Челси" и "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса на замену Микелю Артете.

Несмотря на победу 3:1 над "Челси" накануне, положение Артеты в Северном Лондоне остается крайне шатким, и спекуляции насчет возможного увольнения Микеля никуда не денутся.

В данный момент Массимилиано Алллегри все еще находится без клуба, а Томас Тухель покинул ПСЖ накануне Рождества, и доступность таких первоклассных специалистов только увеличивает давление на Артету.

Однако газета Sunday Mirror утверждает, что взор руководства "Арсенала" обращен на другого тренера — Бенитеса, который с 2019 года возглавляет "Далянь Про".

Сообщается, что в руководстве лондонского клуба хватает поклонников Бенитеса, а сам Рафаэль устал сражаться за выживание в китайской Суперлиге и с радостью бы вернулся в Премьер-Лигу.

Если это случится, Бенитес станет третьим подряд испанским наставником "Арсенала", после Артеты и Унаи Эмери.


Метки Арсенал, Артета, Бенитес, Далянь Про, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. abrec 27.12.2020 20:18 # abrec
    Поднимет арс в 4ку

    (ответить)

  2. gameboy 27.12.2020 20:15 # gameboy
    Чела из за пса джеррарда уволили

    (ответить)

  3. electric 27.12.2020 20:08 # electric
    Найс было бы, а то чш совсем близко. пинсы не в счет офк.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: