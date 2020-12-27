Эллардайс считает, что этот "Ливерпуль" может стать лучшей командой Премьер-Лиги всех времен

Юрген Клопп Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс считает, что нынешний "Ливерпуль" может стать лучшей командой Премьер-Лиги всех времен.

Выиграв свой первый за 30 лет титул в прошлом сезоне, в этой кампании "Ливерпуль" не сбавляет обороты и в данный момент возглавляет таблицу Премьер-Лиги.

Эллардайс чувствует, что подопечным Юргена Клоппа нужно выиграть еще несколько трофеев, чтобы войти в анналы истории великой командой.

"Они выступают выдающимся образом, особенно учитывая свой список травм".

"Я не думаю, что Юрген когда-либо сталкивался с подобным прежде. Качество и количество их потерь внушают, однако заступившая на место выбывших игроков молодежь великолепна".

"Этот "Ливерпуль" заслуживает самых высоких оценок. Так ли они хороши, как "Манчестер Юнайтед" времен требла? Некоторые люди скажут: "Да".

"Полагаю, чтобы подтвердить это, они должны выиграть больше трофеев в ближайшие пару лет. Тогда можно будет сказать точнее", — цитирует Эллардайса Daily Mail.


Метки Вест Бромвич, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2020 19:00

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  1. kos9k 27.12.2020 19:52 # kos9k
    В анналы пенсов точно вошли, судя по постоянным воплям

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  2. yxaxaxaxaxa 27.12.2020 19:48 # yxaxaxaxaxa
    хз хз кто лучше , сравнивать такое себе дело , но матч МЮ Сафа против Ливерпуля Клоппа , было бы бомба)

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  3. liverfun 27.12.2020 19:30 # liverfun
    сравнивать нынешний футбол с футболом 20 летней давности то еще занятие, тот маню сейчас был бы в районе 10 места, и это в лучшем случае.
    ладно бы еще брать десятилетний отрезок, когда появились действительно громадные деньги поднявшие уровень апл.
    объективно оставить предыдущие периоды для ностальгии. ни одну из тех лучших команд никак нельзя поставить в ряд с нынешними, уровень подготовки, физ готовность и технологии шагнули на мили вперед с тех пор

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  4. superperez101 27.12.2020 19:17 # superperez101
    на колени, сучары

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  5. superperez101 27.12.2020 19:17 # superperez101
    каждый хейтер манк, каждый хейтер пенс будет смотреть матч колбасы
    ну или хотя-бы мониторить счет

    как же у них горит))

    аж их космоса видно

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  6. redman31 27.12.2020 19:11 # redman31
    Команда, которая сливается из нескольких турниров ради одного, не может считаться великой. С этим не согласится разве что тупая скузня.

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  7. vyrentz 27.12.2020 19:10 # vyrentz
    На самом деле, у Юргена в БД была трагедия с травмами, и он тогда не справился.

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  8. superperez101 27.12.2020 19:09 # superperez101
    гладко стелит, сучара

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