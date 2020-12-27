Эллардайс считает, что этот "Ливерпуль" может стать лучшей командой Премьер-Лиги всех времен

Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс считает, что нынешний "Ливерпуль" может стать лучшей командой Премьер-Лиги всех времен.

Выиграв свой первый за 30 лет титул в прошлом сезоне, в этой кампании "Ливерпуль" не сбавляет обороты и в данный момент возглавляет таблицу Премьер-Лиги.



Эллардайс чувствует, что подопечным Юргена Клоппа нужно выиграть еще несколько трофеев, чтобы войти в анналы истории великой командой.



"Они выступают выдающимся образом, особенно учитывая свой список травм".



"Я не думаю, что Юрген когда-либо сталкивался с подобным прежде. Качество и количество их потерь внушают, однако заступившая на место выбывших игроков молодежь великолепна".



"Этот "Ливерпуль" заслуживает самых высоких оценок. Так ли они хороши, как "Манчестер Юнайтед" времен требла? Некоторые люди скажут: "Да".



"Полагаю, чтобы подтвердить это, они должны выиграть больше трофеев в ближайшие пару лет. Тогда можно будет сказать точнее", — цитирует Эллардайса Daily Mail.