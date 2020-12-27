Забитцер хочет перейти в "Тоттенхэм"

Марсель Забитцер Полузащитник "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер заинтересован в переходе в "Тоттенхэм" в январе.

Лишь на днях пресса в очередной раз сообщала о желании главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо заполучить Забитцера, оцениваемого в 45 миллионов фунтов.

Как утверждает Bild, это желание взаимно — сам 26-летний игрок сборной Австрии хочет перебраться в Северный Лондон и поработать с Моуриньо.

В данный момент у Забитцера остается всего один полный год по контракту с "РБ Лейпциг", а продление сотрудничества маловероятно — с зарплатой в 5.5 млн. фунтов в год Марсель и так является самым высокооплачиваемым игроком команды Юлиана Нагельсманна.

Истекающий контракт и явное намерение самого Забитцера перебраться в "Тоттенхэм" должны упростить процесс согласования трансфера. TEAMtalk добавляет, что лондонский клуб уже практически договорился с Марселем и даже предложил "РБ Лейпциг" включить в сделку одного из своих игроков, чье имя не раскрывается.


Метки Забитцер, РБ Лейпциг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2020 18:00

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