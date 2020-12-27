"Ювентус" готов заплатить только 50 млн. фунтов за Погба

Поль Погба "Ювентус" хочет вернуть полузащитника Поля Погба в январе, но готов предложить "Манчестер Юнайтед" только 50 миллионов фунтов.

Напомним, ранее в декабре агент Мино Райола заявил, что между Погба и "Юнайтед" все кончено, исключив продление Полем своего контракта, рассчитанного до июня 2022.

Судя по всему, в данный момент единственная интрига насчет Погба заключается в том, покинет Поль "Олд Траффорд" по окончании сезона или уже в следующем месяце.

Как сообщает Eurosport.co.uk, "Ювентус" опасается конкуренции со стороны других клубов, особенно "Реала", в конце сезона, а потому хотел бы оформить переход Погба уже в январе.

Проблема в том, что "Ювентус" готов заплатить за Погба только 50 млн. фунтов, тогда как "Юнайтед" надеется вернуть все 89 млн. фунтов, за которые Поль покупался в 2016 году.

Также возможен вариант, при котором кто-либо из игроков "Ювентуса" станет разменной монетой в сделке по возвращению 27-летнего француза в Турин.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2020 17:00

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  1. vukhin2019 27.12.2020 18:26 # vukhin2019
    Это очень хорошая цена в условиях пандемии.

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  2. alexomck 27.12.2020 17:46 # alexomck
    получит ЗМ в Юве.

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  3. keane16 27.12.2020 17:34 # keane16
    Продано

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  4. vyrentz 27.12.2020 17:24 # vyrentz
    Пирло себя закопает

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  5. liverfun 27.12.2020 17:22 # liverfun
    адекватная цена, учитывая оставшийся срок по контракту и заявления райолы

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  6. mrork 27.12.2020 17:14 # mrork
    Радуйтесь, что так много дают за это дно

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