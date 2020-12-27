"Ювентус" готов заплатить только 50 млн. фунтов за Погба

"Ювентус" хочет вернуть полузащитника Поля Погба в январе, но готов предложить "Манчестер Юнайтед" только 50 миллионов фунтов.

Напомним, ранее в декабре агент Мино Райола заявил, что между Погба и "Юнайтед" все кончено, исключив продление Полем своего контракта, рассчитанного до июня 2022.



Судя по всему, в данный момент единственная интрига насчет Погба заключается в том, покинет Поль "Олд Траффорд" по окончании сезона или уже в следующем месяце.



Как сообщает Eurosport.co.uk, "Ювентус" опасается конкуренции со стороны других клубов, особенно "Реала", в конце сезона, а потому хотел бы оформить переход Погба уже в январе.



Проблема в том, что "Ювентус" готов заплатить за Погба только 50 млн. фунтов, тогда как "Юнайтед" надеется вернуть все 89 млн. фунтов, за которые Поль покупался в 2016 году.



Также возможен вариант, при котором кто-либо из игроков "Ювентуса" станет разменной монетой в сделке по возвращению 27-летнего француза в Турин.