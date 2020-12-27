Месси: "Гвардиола обладает чем-то особенным"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с похвалой в адрес главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

На следующей неделе открывается зимнее трансферное окно, а значит Месси, учитывая свой истекающий в конце сезона контракт, сможет начать переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.



У Лионеля даже будет возможность заключить предварительное соглашение, и не исключено, что "Сити" попытается этим воспользоваться, не сумев заполучить аргентинскую суперзвезду летом. Персона Гвардиолы остается важнейшим козырем "горожан".



"Он обладает чем-то хорошим в себе. Я не знаю, чем именно".



"Он заставляет тебя видеть вещи определенным образом. Это касается подготовки к матчам, оборонительных и атакующих действий".



"Он может вам в точности описать, как проходит матч и как вам нужно атаковать для победы", — сообщил Месси La Sexta.