Месси: "Гвардиола обладает чем-то особенным"

Лионель Месси и Хосеп Гвардиола Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с похвалой в адрес главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

На следующей неделе открывается зимнее трансферное окно, а значит Месси, учитывая свой истекающий в конце сезона контракт, сможет начать переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.

У Лионеля даже будет возможность заключить предварительное соглашение, и не исключено, что "Сити" попытается этим воспользоваться, не сумев заполучить аргентинскую суперзвезду летом. Персона Гвардиолы остается важнейшим козырем "горожан".

"Он обладает чем-то хорошим в себе. Я не знаю, чем именно".

"Он заставляет тебя видеть вещи определенным образом. Это касается подготовки к матчам, оборонительных и атакующих действий".

"Он может вам в точности описать, как проходит матч и как вам нужно атаковать для победы", — сообщил Месси La Sexta.


Метки Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2020 16:00

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  1. chr1s8rown 27.12.2020 16:07 # chr1s8rown
    Ничего нового . Хозяин похвалил своего пса

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  2. windranger 27.12.2020 16:02 # windranger
    Великая команда была та Пута

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