"Вест Бромвич" сделал запрос насчет аренды Джеймса

Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс выразил желание арендовать вингера "Манчестер Юнайтед" Даниэля Джеймса на вторую половину сезона.

Джеймс выходил в стартовом составе "Юнайтед" на оба последних матча в Премьер-Лиге — против "Лидса" и "Лестера". Однако до этого Даниэль сыграл всего четыре поединка в чемпионате в этом сезоне.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер пока не принял решение насчет Джеймса, но понимает, что 23-летний валлиец нуждается в регулярной игровой практике.



Обеспечить Даниэля достаточным игровым временем готов "Вест Бромвич". Как утверждает Daily Star, Большой Сэм уже сделал запрос насчет бывшего игрока "Суонси".



Помимо "дроздов", в услугах Джеймса также заинтересованы "Лидс", пытавшийся заполучить Даниэля минувшим летом, "Бернли" и "Брайтон".