"Вест Бромвич" сделал запрос насчет аренды Джеймса
Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс выразил желание арендовать вингера "Манчестер Юнайтед" Даниэля Джеймса на вторую половину сезона.
Джеймс выходил в стартовом составе "Юнайтед" на оба последних матча в Премьер-Лиге — против "Лидса" и "Лестера". Однако до этого Даниэль сыграл всего четыре поединка в чемпионате в этом сезоне.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер пока не принял решение насчет Джеймса, но понимает, что 23-летний валлиец нуждается в регулярной игровой практике.
Обеспечить Даниэля достаточным игровым временем готов "Вест Бромвич". Как утверждает Daily Star, Большой Сэм уже сделал запрос насчет бывшего игрока "Суонси".
Помимо "дроздов", в услугах Джеймса также заинтересованы "Лидс", пытавшийся заполучить Даниэля минувшим летом, "Бернли" и "Брайтон".
27.12.2020 15:00
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Ну вряд ли кто то из команд верхней половины таблицы сможет предоставить ему практику
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