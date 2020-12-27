Анчелотти удивлен, что "Эвертон" второй

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти признался, что удивлен вторым местом своей команды в Премьер-Лиге.

Поздний гол Гульфи Сигурдссона позволил "Эвертону" вырвать три очка у "Шеффилд Юнайтед" накануне и оформить свою четвертую победу подряд в Премьер-Лиге.



Пользуясь осечками конкурентов, "ириски" взлетели на второе место, чему Анчелотти рад, но чего не ожидал от своей команды на данной стадии сезона.



"Мы были терпеливы. Мы не выпадали из игры, мы довольно хорошо оборонялись, и мы нашли правильную возможность забить гол".



"Каждый матч очень сложен. "Шеффилд Юнайтед" — хорошая команда, и мы очень довольны быть вторыми. Мы не ожидали этого на старте сезона, однако мы здесь, и мы хотим здесь остаться".



"У нас хороший состав, хотя много важных игроков отсутствует. Когда эти игроки вернутся, мы сможем провести очень хороший сезон, и нам не нужно будет думать о трансферном окне в январе".



"Мы вторые, мы довольны этим, но нам особо некогда об этом думать. Через два дня следующий матч", — цитирует Анчелотти Daily Mail.