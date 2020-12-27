Клопп: "Милнер – наш пенальтист номер один"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Джеймс Милнер остается штатным пенальтистом команды.

Милнер забил 19 голов с 11-метровой отметки за "Ливерпуль", за все время допустив лишь два промаха, причем последний из них датируется ноябрем 2017.



Правда, последний раз Милнер реализовывал пенальти еще год назад, против "Лестера" на Boxing Day. В эти 12 месяцев 11-метровые чаще исполнял Мохамед Салах, но это не меняет статус Джеймса.



"Джеймс Милнер – наш пенальтист номер один, но когда он не играет, пенальти исполняет Мо".



"Когда Милли на поле, он сам может решить. Я могу вспомнить минимум один раз, когда он был на поле, но отдал мяч Мо".



"Для меня важно лишь то, чтобы мяч оказался в сетке, какой бы игрок из моей команды ни подошел к 11-метровой отметке. У Милли отличные показатели по реализации пенальти, как и у Мо", — цитирует Клоппа Daily Mail.