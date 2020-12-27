15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 27 декабря, тремя поединками продолжится 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — БЕРНЛИ 15:00 Онлайн-трансляция



"Лидс" продолжает играть авантюрно, пропустив больше всех в Премьер-Лиге — уже 30 голов, включая шесть от "Манчестер Юнайтед" в предыдущем матче. "Бернли" набрал хороший ход, дважды победив и дважды сыграв вничью в четырех последних поединках. Эти команды не встречались в высшем дивизионе с сезона 1975/76, когда "белые" выиграли оба матча.



"Лидсу" предстоит оценить состояние своего капитан Лиама Купера, который получил растяжение брюшных мышц против МЮ. Робин Кох по-прежнему травмирован, Диего Льоренте вернулся к тренировкам.



"Бернли" устроит фитнес-тест для Дуайта Макнила и Робби Брэйди. Джек Корк и Йоханн Берг Гудмундссон уже возобновили тренировки, но играть пока не готовы.



ВЕСТ ХЭМ — БРАЙТОН 17:15 Онлайн-трансляция



Против "Челси" в минувший понедельник "Вест Хэм" не только уступил 3:0, но и даже не нанес ни одного удара в створ — впервые в этом сезоне Премьер-Лиги. С "Брайтоном все по-прежнему — неплохая по содержанию игра и неудовлетворительные результаты. "Чайки" выиграли лишь один из 12 последних матчей чемпионата. Две последние встречи этих команд на поле "молотобойцев" принесли 10 голов.



Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио надеется залечить заднюю поверхность бедра вовремя. После похожей травмы может вернуться Мануэль Лансин.



Крайний защитник Тарик Лэмпти остается в лазарете "Брайтона" с повреждением задней поверхности бедра.



ЛИВЕРПУЛЬ — ВЕСТ БРОМВИЧ 19:30 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" выиграл все семь домашних матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, а последний раз уступал на "Энфилде" новичку дивизиона еще в октябре 2010 — 1:2 против "Блэкпула". "Вест Бромвич" проведет свой второй поединок при Сэме Эллардайсе, в первом сокрушительно проиграв "Астон Вилле" со счетом 0:3. Пять из семи последних встреч этих соперников в чемпионате завершились вничью.



Из лазарета "Ливерпуля" возвращаются Джеймс Милнер, Джердан Шакири и Тиаго Алькантарой, хотя последним главный тренер Юрген Клопп рисковать пока не готов.



Капитан "Вест Бромвича" Джейк Ливермор приступает к трехматчевой дисквалификации. Матеус Перейра свое наказание уже искупил.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 22:15 Онлайн-трансляция



"Вулверхэмптон" проиграл три из четырех матчей в декабре, тогда как "Тоттенхэм" набрал лишь одно очко в трех последних поединках. Перед выездом на "Молинью" "шпоры" занимают аж восьмое место, хотя еще не так давно лидировали в Премьер-Лиге. "Тоттенхэм" выиграл все три последних матча чемпионата в гостях у "волков", каждый раз забивая минимум дважды.



Полузащитник "Вулверхэмптона" Леандер Дендонкер находится под большим вопросом. Хонни и Рауль Хименес сыграют еще не скоро.



"Тоттенхэм" будет лишен Яфета Танганги и Джовани Ло Чельсо, но Танги Ндомбеле в порядке.