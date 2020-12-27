"Вулверхэмптон" решил купить нападающего в январе

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что его клуб собирается пригласить нападающего в январе ввиду травмы Рауля Хименеса.

"Волки" до сих пор не называют никаких сроков, когда Хименес, получивший перелом черепа в матче против "Арсенала", сможет вернуться на футбольное поле.



По всей видимости, этого не произойдет в ближайшее время, поэтому клуб с "Молинью" готов выйти на трансферный рынок для укрепления проблемной позиции.



"Мы готовимся действовать. Не проходит и дня, чтобы мы не разговаривали об этом. Главный тренер, технический персонал, Скотт (Селларс, технический директор)".



"Конечно, нам нужна ребалансировка состава — сезон продлится еще долго".



"Я не хочу сравнивать нас с другими командами, но потеря Рауля для нас — это ужасно", — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.