"Вулверхэмптон" решил купить нападающего в январе
Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что его клуб собирается пригласить нападающего в январе ввиду травмы Рауля Хименеса.
"Волки" до сих пор не называют никаких сроков, когда Хименес, получивший перелом черепа в матче против "Арсенала", сможет вернуться на футбольное поле.
По всей видимости, этого не произойдет в ближайшее время, поэтому клуб с "Молинью" готов выйти на трансферный рынок для укрепления проблемной позиции.
"Мы готовимся действовать. Не проходит и дня, чтобы мы не разговаривали об этом. Главный тренер, технический персонал, Скотт (Селларс, технический директор)".
"Конечно, нам нужна ребалансировка состава — сезон продлится еще долго".
"Я не хочу сравнивать нас с другими командами, но потеря Рауля для нас — это ужасно", — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.
27.12.2020 10:00
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