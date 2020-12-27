"Реал" заинтересован в Фодене

"Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Королевский клуб отслеживает прогресс Фодена уже несколько лет, и в Мадриде крепнет ощущение, что близится время, когда трансфер Фила будет возможен.



Постепенно Фоден выходит из юниорского возраста и хочет играть в футбол регулярно, с чем в "Сити" у него есть проблемы — с октября Фил отметился лишь одним появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



В "Реале" считают, что у их появится реальный шанс переманить Фодена, если это чувство разочарования 20-летнего англичанина по поводу игрового времени продолжит крепнуть.