"Реал" заинтересован в Фодене
"Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Королевский клуб отслеживает прогресс Фодена уже несколько лет, и в Мадриде крепнет ощущение, что близится время, когда трансфер Фила будет возможен.
Постепенно Фоден выходит из юниорского возраста и хочет играть в футбол регулярно, с чем в "Сити" у него есть проблемы — с октября Фил отметился лишь одним появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
В "Реале" считают, что у их появится реальный шанс переманить Фодена, если это чувство разочарования 20-летнего англичанина по поводу игрового времени продолжит крепнуть.
27.12.2020 09:00
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