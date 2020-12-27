Лэмпард объяснил, почему заменил Вернера уже в перерыве

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему заменил нападающего Тимо Вернера уже в перерыве матча против "Арсенала".

Выезд на "Эмирейтс" стал 10-м матчей кряду, в котором Вернеру не удалось отличиться, и теперь Тимо придется объясниться перед своим наставником, который подозревает, что дело может быть в накопленной усталости.



"Мы посмотрим, дадим ли ему отдых. Сейчас ему не даются голы, а именно по голам судят атакующих игроков".



"Что касается сегодня, то Тимо не давал нам достаточно с мячом или без мяча. Я продолжаю говорить, что мы должны дать ему время, потому что это другая лига, но в то же время нам нужно, чтобы он привык быстро".



"Мы еще посмотрим насчет усталости — я поговорю с ним. Но я чувствовал, что должен кое-что поменять, чтобы изменить ход игры", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.