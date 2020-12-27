Лэмпард объяснил, почему заменил Вернера уже в перерыве

Тимо Вернер Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему заменил нападающего Тимо Вернера уже в перерыве матча против "Арсенала".

Выезд на "Эмирейтс" стал 10-м матчей кряду, в котором Вернеру не удалось отличиться, и теперь Тимо придется объясниться перед своим наставником, который подозревает, что дело может быть в накопленной усталости.

"Мы посмотрим, дадим ли ему отдых. Сейчас ему не даются голы, а именно по голам судят атакующих игроков".

"Что касается сегодня, то Тимо не давал нам достаточно с мячом или без мяча. Я продолжаю говорить, что мы должны дать ему время, потому что это другая лига, но в то же время нам нужно, чтобы он привык быстро".

"Мы еще посмотрим насчет усталости — я поговорю с ним. Но я чувствовал, что должен кое-что поменять, чтобы изменить ход игры", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Арсенал, Вернер, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2020 08:00

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  1. ask 27.12.2020 08:13 # ask
    Сутулый гей потратил 250 миллионов и такой опе. Себе дай отдых лет на 20 чепушило сутулое )

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