В раздевалке "Арсенала" возник раскол из-за Озила
В раздевалке "Арсенала" нет единого мнения по поводу реабилитации полузащитника Месута Озила.
Уже со следующей недели, когда откроется зимнее трансферное окно, у "канониров" появится возможность дозаявить Озила на Премьер-Лигу и Лигу Европы.
Одновременно с этим пойдут заключительные полгода по контракту Месута с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю, и ранее 32-летний немец неоднократно давал понять, что не покинет "Эмирейтс" раньше времени.
Как сообщает The Telegraph, Озил сохраняет поддержку отдельных игроков первой команды и в последнее время производит очень хорошее впечатление своей работой на тренировках.
Однако единого мнения насчет Месута в "Арсенале" нет, и это является одной из главных причин, почему раздевалке команды Микеля Артеты не хватает сплоченности.
Издание talkSPORT добавляет, что Артета "почти наверняка" не изменит свое решение насчет Озила — Месут уже сыграл свой последний матч за "Арсенал".
27.12.2020 07:00
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