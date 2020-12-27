В раздевалке "Арсенала" возник раскол из-за Озила

В раздевалке "Арсенала" нет единого мнения по поводу реабилитации полузащитника Месута Озила.

Уже со следующей недели, когда откроется зимнее трансферное окно, у "канониров" появится возможность дозаявить Озила на Премьер-Лигу и Лигу Европы.



Одновременно с этим пойдут заключительные полгода по контракту Месута с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю, и ранее 32-летний немец неоднократно давал понять, что не покинет "Эмирейтс" раньше времени.



Как сообщает The Telegraph, Озил сохраняет поддержку отдельных игроков первой команды и в последнее время производит очень хорошее впечатление своей работой на тренировках.



Однако единого мнения насчет Месута в "Арсенале" нет, и это является одной из главных причин, почему раздевалке команды Микеля Артеты не хватает сплоченности.



Издание talkSPORT добавляет, что Артета "почти наверняка" не изменит свое решение насчет Озила — Месут уже сыграл свой последний матч за "Арсенал".