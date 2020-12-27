Лэмпард раскритиковал "Челси" за ленивую игру
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард раскритиковал свою команду за ленивую игру против "Арсенала".
По словам Лэмпарда, он заранее предупреждал своих подопечных, что занимавший 15-е место в Премьер-Лиге "Арсенал" может быть опасен.
Однако Лэмпард не был услышал, и "синие" потерпели поражение 3:1, которое не просто расстроило, а разозлило Фрэнка.
"Этого было недостаточно. Мы сражались во втором тайме, но в первом тайме мы слишком усложнили свою задачу. Вышедшие на замену игроки добавили энергии и темпа".
"Выступая перед вами, я беру ответственность на себя, но игроки тоже должны чувствовать себя ответственными. Перед матчем я дал четкое послание: "Арсенал" — опасная команда". Когда играешь на 60-70 процентов, тебе не видать побед".
"Я зол, потому что хочу, чтобы мы выигрывали матчи. Это была возможность выйти на второе место. А мы получили, что заслуживали".
"Мы сыграли лениво, подарив им пенальти и штрафной. Я очень расстроен, как мы провели первый тайм. Это базовые вещи в футболе, тактики или схемы здесь не при чем. Хочешь ли ты возвращаться назад, хочешь ли ты страховать партнера, хочешь ли ты ускориться? В большинстве случаев наш ответ был неправильным".
"Да, я потребую реакции, игроки должны отреагировать на такое, это зависит от них", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
27.12.2020 06:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это зависит от них, тактика не при чем? Какое ущербное сутулое дно у членси тренер )
(ответить)
Сутулый гей снова соснул )
(ответить)
Днищавый орсенал ...опасен для щольси....вот и весь сутулый пес
(ответить)
как там вернер поживает болелы синих? просто вдумайтесь - в лфк это лавка, у вас это основа)) аахахаха помню как вы радовались его приобретению, а сейчас спускайтесь под шконарь))
(ответить)
Лэмпард персональная сучка Артеты
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий