Лэмпард раскритиковал "Челси" за ленивую игру

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард раскритиковал свою команду за ленивую игру против "Арсенала".

По словам Лэмпарда, он заранее предупреждал своих подопечных, что занимавший 15-е место в Премьер-Лиге "Арсенал" может быть опасен.

Однако Лэмпард не был услышал, и "синие" потерпели поражение 3:1, которое не просто расстроило, а разозлило Фрэнка.

"Этого было недостаточно. Мы сражались во втором тайме, но в первом тайме мы слишком усложнили свою задачу. Вышедшие на замену игроки добавили энергии и темпа".

"Выступая перед вами, я беру ответственность на себя, но игроки тоже должны чувствовать себя ответственными. Перед матчем я дал четкое послание: "Арсенал" — опасная команда". Когда играешь на 60-70 процентов, тебе не видать побед".

"Я зол, потому что хочу, чтобы мы выигрывали матчи. Это была возможность выйти на второе место. А мы получили, что заслуживали".

"Мы сыграли лениво, подарив им пенальти и штрафной. Я очень расстроен, как мы провели первый тайм. Это базовые вещи в футболе, тактики или схемы здесь не при чем. Хочешь ли ты возвращаться назад, хочешь ли ты страховать партнера, хочешь ли ты ускориться? В большинстве случаев наш ответ был неправильным".

"Да, я потребую реакции, игроки должны отреагировать на такое, это зависит от них", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Арсенал, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2020 06:00

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Последние комментарии:




  1. ask 27.12.2020 08:17 # ask
    Это зависит от них, тактика не при чем? Какое ущербное сутулое дно у членси тренер )

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  2. ask 27.12.2020 08:15 # ask
    Сутулый гей снова соснул )

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  3. asnural 27.12.2020 07:56 # asnural
    Днищавый орсенал ...опасен для щольси....вот и весь сутулый пес

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  4. bangladesh 27.12.2020 07:19 # bangladesh
    как там вернер поживает болелы синих? просто вдумайтесь - в лфк это лавка, у вас это основа)) аахахаха помню как вы радовались его приобретению, а сейчас спускайтесь под шконарь))

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  5. serj14 27.12.2020 07:00 # serj14
    Лэмпард персональная сучка Артеты

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