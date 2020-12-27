Лэмпард раскритиковал "Челси" за ленивую игру

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард раскритиковал свою команду за ленивую игру против "Арсенала".

По словам Лэмпарда, он заранее предупреждал своих подопечных, что занимавший 15-е место в Премьер-Лиге "Арсенал" может быть опасен.



Однако Лэмпард не был услышал, и "синие" потерпели поражение 3:1, которое не просто расстроило, а разозлило Фрэнка.



"Этого было недостаточно. Мы сражались во втором тайме, но в первом тайме мы слишком усложнили свою задачу. Вышедшие на замену игроки добавили энергии и темпа".



"Выступая перед вами, я беру ответственность на себя, но игроки тоже должны чувствовать себя ответственными. Перед матчем я дал четкое послание: "Арсенал" — опасная команда". Когда играешь на 60-70 процентов, тебе не видать побед".



"Я зол, потому что хочу, чтобы мы выигрывали матчи. Это была возможность выйти на второе место. А мы получили, что заслуживали".



"Мы сыграли лениво, подарив им пенальти и штрафной. Я очень расстроен, как мы провели первый тайм. Это базовые вещи в футболе, тактики или схемы здесь не при чем. Хочешь ли ты возвращаться назад, хочешь ли ты страховать партнера, хочешь ли ты ускориться? В большинстве случаев наш ответ был неправильным".



"Да, я потребую реакции, игроки должны отреагировать на такое, это зависит от них", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.