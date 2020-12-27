"Сити" одержал дежурную победу над "Ньюкаслом"
"Манчестер Сити" одержал дежурную победу над "Ньюкаслом" со счетом 2:0, благодаря чему поднялся на пятое место в Премьер-Лиге.
В старте у "горожан" произошло только одно изменение. Вместо подхватившего коронавирус Кайла Уолкера появился Натан Аке.
У "сорок" с первых минут вышли Фабиан Шер, Мэттью Лонгстафф, Айзек Хейден и Джейкоб Мерфи.
Матч начался в невысоком темпе, однако хозяевам не составило труда взломать оборону "Ньюкасла". На 14-й минуте Рахим Стерлинг оказался на краю вратарской, выждал паузу и коротко покатил мяч под удар Илкаю Гюндогану — 1:0.
В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру, никуда не торопясь, но ничего не позволяя своему сопернику. "Горожане" имели моменты сделать счет комфортным, включая выход Кевина Де Брюйне один на один на 35-й минуте, однако пробить голкипера "Ньюкасла" Карла Дарлоу не могли.
После перерыва "горожане" продолжили доминировать и на 55-й минуте удвоили счет. Это Ферран Торрес добил мяч в ворота из центра штрафной после неудачной попытки защитника прервать прострел Жоау Канселу — 2:0.
Заключительные полчаса были формальностью. "Сороки" просто не могли зацепиться за мяч, поэтому атаковали крайне редко.
На 81-й минуте мог отличиться вышедший на замену Серхио Агуэро, на дальней штанге замыкая прострел партнера, но Дарлоу остановил мяч на самой линии ворот.
"Сити" отпраздновал дежурную победу, не показав какого-либо яркого футбола. "Ньюкасл" был готов обороняться большим числом, но делал это неумеючи.
"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матч
27.12.2020 00:55
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Последние комментарии:
БАРОНЕССЫ!!!
(ответить)
Щась бы гореть на конченый и никчемный сытей уахахахахахахах походу норм горят 0.5 фонада мешков с дерьмом раз пиздят тут со своими фейками, обоссываем мешков от делать не хуц)))))
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Рилли взял на лис 1х и 4.5 м , вилла 1 б , и святых с форой 0 сука вар чуть поднасрал а так изи бет ежже
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Взял в экспресс арс0 1 б и шеффилд + 1.5 ну и пару нонеймов , на изи зашло, безвиз молодчик ахахахахахаха
(ответить)
26.12.2020 04:06 # удалить
mc-od
Хозяева на классе. Скриньте.))
Источник: http://fapl.ru/posts/83036/?c=1
Учитесь, унтерменши.)) Надеюсь, сегодня даже проклятый безвиз поднял норм баблишек. bet-KPACUBO! (c)
(ответить)
как же я обожаю когда после таких дней БЕЗПИСЬ пропадает и молчит пару деньков ахахах
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СОСАЛАХ ЧМОНЕ И ФИРМИНА 23 ГОЛА ВЕСЬ ЩИТИ 21 ГОЛ ЕЕЕХЕХЕХЕХЕ
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Пенсам пох уже... где будем там будем ... к сожелению :((
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Пенсов ещё и не легкий матч с равным для них соперником ждёт матч, могут и ниже 10 место опуститься в боксинг Дэй ехехехе
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Пенсы уже молятся волкам стоя на коленях кхаахахахахахахахаха
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пенсы седьмые
завтра походу будут восьмыми
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Еле победили касл , да и коуч Касла тупил, мог выпустить Уилсон, гейл, шелви, а не ссать против тухлого нулевого сити, тут касл был плох а не сытей хорош , можно сказать Брюс сразу же сдался как баба
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meanwhile in England ириски выходят на чистое 2 место
скаузеры чпокают весь остров
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Все середняки сегодня отыграли, ждём теперь топчиков.
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КОРОЛИ!!!
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