"Манчестер Сити" одержал дежурную победу над "Ньюкаслом" со счетом 2:0, благодаря чему поднялся на пятое место в Премьер-Лиге.

В старте у "горожан" произошло только одно изменение. Вместо подхватившего коронавирус Кайла Уолкера появился Натан Аке.



У "сорок" с первых минут вышли Фабиан Шер, Мэттью Лонгстафф, Айзек Хейден и Джейкоб Мерфи.



Матч начался в невысоком темпе, однако хозяевам не составило труда взломать оборону "Ньюкасла". На 14-й минуте Рахим Стерлинг оказался на краю вратарской, выждал паузу и коротко покатил мяч под удар Илкаю Гюндогану — 1:0.



В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру, никуда не торопясь, но ничего не позволяя своему сопернику. "Горожане" имели моменты сделать счет комфортным, включая выход Кевина Де Брюйне один на один на 35-й минуте, однако пробить голкипера "Ньюкасла" Карла Дарлоу не могли.



После перерыва "горожане" продолжили доминировать и на 55-й минуте удвоили счет. Это Ферран Торрес добил мяч в ворота из центра штрафной после неудачной попытки защитника прервать прострел Жоау Канселу — 2:0.



Заключительные полчаса были формальностью. "Сороки" просто не могли зацепиться за мяч, поэтому атаковали крайне редко.



На 81-й минуте мог отличиться вышедший на замену Серхио Агуэро, на дальней штанге замыкая прострел партнера, но Дарлоу остановил мяч на самой линии ворот.



"Сити" отпраздновал дежурную победу, не показав какого-либо яркого футбола. "Ньюкасл" был готов обороняться большим числом, но делал это неумеючи.



"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матч