"Сити" одержал дежурную победу над "Ньюкаслом"

Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" одержал дежурную победу над "Ньюкаслом" со счетом 2:0, благодаря чему поднялся на пятое место в Премьер-Лиге.

В старте у "горожан" произошло только одно изменение. Вместо подхватившего коронавирус Кайла Уолкера появился Натан Аке.

У "сорок" с первых минут вышли Фабиан Шер, Мэттью Лонгстафф, Айзек Хейден и Джейкоб Мерфи.

Матч начался в невысоком темпе, однако хозяевам не составило труда взломать оборону "Ньюкасла". На 14-й минуте Рахим Стерлинг оказался на краю вратарской, выждал паузу и коротко покатил мяч под удар Илкаю Гюндогану — 1:0.

В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру, никуда не торопясь, но ничего не позволяя своему сопернику. "Горожане" имели моменты сделать счет комфортным, включая выход Кевина Де Брюйне один на один на 35-й минуте, однако пробить голкипера "Ньюкасла" Карла Дарлоу не могли.

После перерыва "горожане" продолжили доминировать и на 55-й минуте удвоили счет. Это Ферран Торрес добил мяч в ворота из центра штрафной после неудачной попытки защитника прервать прострел Жоау Канселу — 2:0.

Заключительные полчаса были формальностью. "Сороки" просто не могли зацепиться за мяч, поэтому атаковали крайне редко.

На 81-й минуте мог отличиться вышедший на замену Серхио Агуэро, на дальней штанге замыкая прострел партнера, но Дарлоу остановил мяч на самой линии ворот.

"Сити" отпраздновал дежурную победу, не показав какого-либо яркого футбола. "Ньюкасл" был готов обороняться большим числом, но делал это неумеючи.

"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матч


Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. electric 27.12.2020 01:55 # electric
    БАРОНЕССЫ!!!

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  2. roberto-89 27.12.2020 01:54 # roberto-89
    Щась бы гореть на конченый и никчемный сытей уахахахахахахах походу норм горят 0.5 фонада мешков с дерьмом раз пиздят тут со своими фейками, обоссываем мешков от делать не хуц)))))

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  3. roberto-89 27.12.2020 01:51 # roberto-89
    Рилли взял на лис 1х и 4.5 м , вилла 1 б , и святых с форой 0 сука вар чуть поднасрал а так изи бет ежже

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  4. roberto-89 27.12.2020 01:35 # roberto-89
    Взял в экспресс арс0 1 б и шеффилд + 1.5 ну и пару нонеймов , на изи зашло, безвиз молодчик ахахахахахаха

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  5. mc-od 27.12.2020 01:17 # mc-od
    26.12.2020 04:06 # удалить
    mc-od

    Хозяева на классе. Скриньте.))

    Источник: http://fapl.ru/posts/83036/?c=1

    Учитесь, унтерменши.)) Надеюсь, сегодня даже проклятый безвиз поднял норм баблишек. bet-KPACUBO! (c)

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  6. destroyer13 27.12.2020 01:09 # destroyer13
    как же я обожаю когда после таких дней БЕЗПИСЬ пропадает и молчит пару деньков ахахах

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  7. gandalf 27.12.2020 01:08 # gandalf
    СОСАЛАХ ЧМОНЕ И ФИРМИНА 23 ГОЛА ВЕСЬ ЩИТИ 21 ГОЛ ЕЕЕХЕХЕХЕХЕ

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  8. chelsiukpro 27.12.2020 01:08 # chelsiukpro
    Пенсам пох уже... где будем там будем ... к сожелению :((

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  9. roberto-89 27.12.2020 01:07 # roberto-89
    Пенсов ещё и не легкий матч с равным для них соперником ждёт матч, могут и ниже 10 место опуститься в боксинг Дэй ехехехе

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  10. roberto-89 27.12.2020 01:05 # roberto-89
    Пенсы уже молятся волкам стоя на коленях кхаахахахахахахахаха

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  11. superperez101 27.12.2020 01:01 # superperez101
    пенсы седьмые
    завтра походу будут восьмыми

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  12. roberto-89 27.12.2020 01:01 # roberto-89
    Еле победили касл , да и коуч Касла тупил, мог выпустить Уилсон, гейл, шелви, а не ссать против тухлого нулевого сити, тут касл был плох а не сытей хорош , можно сказать Брюс сразу же сдался как баба

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  13. superperez101 27.12.2020 00:58 # superperez101
    meanwhile in England ириски выходят на чистое 2 место
    скаузеры чпокают весь остров

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  14. lovrentiy 27.12.2020 00:57 # lovrentiy
    Все середняки сегодня отыграли, ждём теперь топчиков.

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  15. mancityman 27.12.2020 00:56 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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