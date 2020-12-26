Скоулз считает, что Рэшфорд не годится на роль центрального нападающего

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол с считает, что матч против "Лестера" снимает вопросы насчет лучшей позиции нападающего Маркуса Рэшфорда.

Именно Рэшфорд открыл счет в субботнем матче Премьер-Лиги на "Кинг Пауэр" (2:2). Помимо этого, Маркус не использовал два 100-процентных момента, пробив головой над перекладиной и не реализовав выход один на один.



По мнению Скоулза, это говорит лишь о том, что 23-летний англичанин не годится на роль наконечника атак и должен играть на фланге.



"Он будет расстроен своими промахами. Мы постоянно говорим о том, фланговый он игрок или центральный нападающий, и этот матч, наверное, показывает, что он фланговый игрок".



"Он должен был забивать в начале матча, он находился в пяти метрах от ворот, и если бы он направил голову вниз, был бы гол".



"Тем не менее, он забил хороший гол. Им немного повезло, потому что Джеймс сыграл на Фернандеша, а тот пытался взять мяч под контроль, но упал", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.