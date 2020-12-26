Сульшер: "Иногда рву на себе волосы от игры Фернандеша"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что иногда рвет на себе волосы от того, как играет полузащитник Бруну Фернандеш.

В субботу против "Лестера" Фернандеш провел очередной блестящий матч, отметившись голом и результативной передачей (2:2).



Сульшер восхищается футболом Бруну, но признается, что иногда ему хочется, чтобы португалец играл проще и надежнее.



"Он определенно является игроком, который влияет на результаты. Он создает моменты, забивает голы и идет на риск — как это должно быть позволено каждому игроку "Манчестер Юнайтед". Здесь ты должен быть достаточно смелым, и он смелый парень. Он видит возможность для паса".



"Иногда я рву на себе волосы и говорю, что есть возможность для паса проще. Ты можешь отдать направо или налево, ты можешь отдать назад. Этого у Бруну не отнять. Ты хочешь, чтобы он снабжал этими передачами игроков впереди, и я очень доволен тем, как он проявляет себя в этом сезоне и в этом году. Он всегда поддерживает своих партнеров по команде".



"Такая его игра тоже является частью командной игры, ведь игроки впереди него открываются и принимают эти передачи. Это заслуга не одного Бруну. Мы должны помнить, что команда в этом тоже участвует. У каждого из нас есть своя роль, и он исполняет свою роль, используя свои лучшие качества", — цитирует Сульшера Sky Sports.