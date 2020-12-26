Габриэль отправлен на карантин

Габриэль Магальяэс Центральный защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс был посажен на карантин после близкого контакта с инфицированным COVID-19.

Габриэля неожиданно не оказалось в заявке "канониров" на субботний матч Премьер-Лиги против "Челси", однако причиной тому является вовсе не травма.

Как сообщает Evening Standard, у неназванного лица из ближнего круга Габриэля был выявлен коронавирус, в результате чего 23-летний бразилец был вынужден самоизолироваться.

Помимо дерби с "Челси", Габриэль также пропустит матчи Премьер-Лиги против "Брайтона" и "Вест Бромвича".


Метки Арсенал, Габриэль

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2020 21:00

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  1. aliluya-nn 26.12.2020 21:14 # aliluya-nn
    В Англии тестов на короновирус нет? Зачем три матча пропускать?

    (ответить)

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