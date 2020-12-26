Габриэль отправлен на карантин
Центральный защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс был посажен на карантин после близкого контакта с инфицированным COVID-19.
Габриэля неожиданно не оказалось в заявке "канониров" на субботний матч Премьер-Лиги против "Челси", однако причиной тому является вовсе не травма.
Как сообщает Evening Standard, у неназванного лица из ближнего круга Габриэля был выявлен коронавирус, в результате чего 23-летний бразилец был вынужден самоизолироваться.
Помимо дерби с "Челси", Габриэль также пропустит матчи Премьер-Лиги против "Брайтона" и "Вест Бромвича".
26.12.2020 21:00
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