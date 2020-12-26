Габриэль отправлен на карантин

Центральный защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс был посажен на карантин после близкого контакта с инфицированным COVID-19.

Габриэля неожиданно не оказалось в заявке "канониров" на субботний матч Премьер-Лиги против "Челси", однако причиной тому является вовсе не травма.



Как сообщает Evening Standard, у неназванного лица из ближнего круга Габриэля был выявлен коронавирус, в результате чего 23-летний бразилец был вынужден самоизолироваться.



Помимо дерби с "Челси", Габриэль также пропустит матчи Премьер-Лиги против "Брайтона" и "Вест Бромвича".