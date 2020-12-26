Сульшер расстроен, что МЮ не смог победить "Лестер"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что расстроен исходом выездного матча против "Лестера" (2:2).

Дважды выходя вперед в течение субботнего матча Премьер-Лиги на "Кинг Пауэр", оба раза "Юнайтед" позволял своему сопернику быстро отыграться.

Сульшер сетует на ошибки в обороне и печалится, что при таком количестве моментов "красные дьяволы" не смогли взять три очка.

"Мы расстроены, что не победили, потому что мы имели кучу больших моментов и могли прикончить интригу раньше времени".

"Учитывая созданные нами моменты, мы ожидали от себя забитых голов. Но учитывая созданные соперником моменты, я не ожидал, что они забьют больше, чем забили".

"В случае с первым пропущенным голом наш прессинг был недостаточно хорош. В случае со вторым мы не смогли предотвратить передачу с фланга".

"Временами игра была слишком открытой, хотя победить 3:2 приятнее, чем сыграть 0:0".

"Кроме того, Варди — классный нападающий. Учитывая то, как он двигается, порой ему требуется немного удачи для возникновения такого рода моментов. Мы чувствуем, что заслужили получить больше от этого матча", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2020 20:00

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  1. nehta 26.12.2020 20:09 # nehta
    Будет пихать недоразумение по фамилии Джэймс в стартовый, так и будем катать ничейки (в лучшем случае). И какого х..я ДД ещё в воротах!? Всем, кто 3,14здит на Фреда, надо пересмотреть пару-тройку последних игр МЮ и перестать нести х..ню.

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  2. manutd-20champ 26.12.2020 20:08 # manutd-20champ
    де хея, шоу и туанзебе вообще лишние пассажиры.
    да и ты тоже, по большому счёту.

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  3. superperez101 26.12.2020 20:02 # superperez101
    в концовке отскочила, а ноет что не победила
    вот же дура норвежская

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