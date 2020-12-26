Сульшер расстроен, что МЮ не смог победить "Лестер"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что расстроен исходом выездного матча против "Лестера" (2:2).

Дважды выходя вперед в течение субботнего матча Премьер-Лиги на "Кинг Пауэр", оба раза "Юнайтед" позволял своему сопернику быстро отыграться.



Сульшер сетует на ошибки в обороне и печалится, что при таком количестве моментов "красные дьяволы" не смогли взять три очка.



"Мы расстроены, что не победили, потому что мы имели кучу больших моментов и могли прикончить интригу раньше времени".



"Учитывая созданные нами моменты, мы ожидали от себя забитых голов. Но учитывая созданные соперником моменты, я не ожидал, что они забьют больше, чем забили".



"В случае с первым пропущенным голом наш прессинг был недостаточно хорош. В случае со вторым мы не смогли предотвратить передачу с фланга".



"Временами игра была слишком открытой, хотя победить 3:2 приятнее, чем сыграть 0:0".



"Кроме того, Варди — классный нападающий. Учитывая то, как он двигается, порой ему требуется немного удачи для возникновения такого рода моментов. Мы чувствуем, что заслужили получить больше от этого матча", — цитирует Сульшера Daily Mirror.