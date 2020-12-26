"Юнайтед" может отправить Линделефа на операцию
"Манчестер Юнайтед" может отправить своего защитника Виктора Линделефа после обострившихся проблем со спиной.
Лишь на днях Линделеф рассказывал, что вот уже два месяца играет, преодолевая болевой барьер. Но в субботу против "Лестера" Виктор не смог полностью завершить матч, будучи замененным на 66-й минуте.
Теперь медицинскому штабу "Юнайтед" нужно решить, насколько серьезна проблема и потребуется ли хирургическое вмешательство.
"Его беспокоит спина. Беспокоит уже достаточно давно, поэтому нам, возможно, придется что-нибудь предпринять. Давайте подождем и увидим", — сообщил главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер BT Sport.
26.12.2020 19:00
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