Райт хочет, чтобы вместо Виллиана, Мустафи и Колашинаца играла молодежь

Легенда "Арсенала" Ян Райт призвал главного тренера "канониров" Микеля Артету больше доверять молодым игрокам.

Это Рождество "Арсенал" встретил на 15-й позиции в Премьер-Лиге, и Райт всерьез опасается, что "канониры" окунутся в борьбу за выживание, если быстро не исправят ситуацию.



Райт хочет, чтобы Артета отказался от услуг игроков вроде Виллиана, Шкодрана Мустафи и Сеада Колашинаца, которые не выглядят мотивированными.



"Глядя на игроков, которых тренер выпускает сейчас, я чувствую, что хотел бы больше видеть Эмиля Смит-Роу, Джо Уиллока и им подобных. Я бы хотел, чтобы они получили свой шанс".



"Ты смотришь на Виллиана и видишь, что это просто не работает, он не показывает хорошей игры. Зачем ты выпускаешь игроков вроде Колашинаца и Мустафи? Я бы предпочел увидеть что-нибудь другое. Я бы предпочел увидеть Салиба, который выступает за команду U-23, и Смит-Роу".



"Что касается людей в руководстве — дайте Месуту Озилу денег, и пускай он уйдет, если вы не собираетесь использовать его. То же самое касается Колашинаца и других игроков, находящихся на обочине".



"Арсенал" должен понять, что их ситуация не может стать еще хуже, и если они проиграют эти матчи против "Брайтона" и "Вест Бромвича"... Они обязаны побеждать в них", — цитирует Райта Daily Mail.