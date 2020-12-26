"Вулверхэмптон" запретил игрокам посещать магазины

"Вулверхэмптон" ввел запрет для своих игроков посещать магазины.

Клуб с "Молинью" уже просил своих футболистов избегать супермаркетов и торговых центров во время первого национального карантина, введенного в марте.



Сейчас ситуация с коронавирусом в Британии вновь выглядит критической, поэтому "волки" были вынуждены вернуть некоторые запреты.



"У нас есть работники, которые ходят в супермаркеты вместо игроков. Мы должны избегать любого риска, потому что у нас небольшой состав, и у нас и так есть проблемы из-за отсутствующих игроков".



"Мы не можем позволить себе потерять кого-либо из игроков, поэтому мы каждый день твердим им: "Не расслабляйтесь и старайтесь быть осторожнее".



"Наш персонал, работающий на кухне, собрал для каждого коробку вещей первой необходимости. Во время первой волны пандемии каждый ее получил. Затем ситуация улучшилась, и мы сказали игрокам: "Вы можете сами ездить за покупками".



"Но сейчас инфекция вновь пошла в рост, плюс появилась эта мутация, которая тревожит каждого, поэтому мы начали возвращать ограничения. Нам важно защитить себя".



"Будучи профессиональными футболистами, мы находимся в привилегированном положении. Столь многие люди заботятся о нас. Для остальных людей это невозможно, поэтому каждый должен позаботиться о себе", — цитирует главного тренера "волков" Нуну Эшпириту Санту Sky Sports.