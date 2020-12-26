Смит: "Грилиш достиг другого уровня"

Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит чувствует, что в этом сезоне плеймейкер Джек Грилиш вывел свою игру на новый уровень.

Совсем недавно Грилиш лишился водительских прав на девять месяцев, однако скандалы за пределами футбольного поля не мешают ему показывать отличную игру за свой клуб.



Благодаря Грилишу "вилланы" выиграли пять из своих шести выездных матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, и Смит лишь может пообещать, что продолжит подстегивать Джека.



"Да, он способен на большее. Он все еще может прибавить. Иногда он слишком глубоко опускается за мячом — он хочет быть в игре постоянно".



"В паре последних матчей он исполнял другую роль, играя 10-го номера, и делал это очень хорошо".



"Он достиг другого уровня, и он играет в замечательный футбол. Против "Вест Бромвича" казалось, что он играет во дворе против свои друзей".



"Он сыграл великолепно, но нам нужно продолжать подстегивать и подгонять его. Наблюдать за ним в данный момент — одно удовольствие", — цитирует Смита The Independent.