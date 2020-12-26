Фернандеш: "В этом году мне не хватило лишь трофеев"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш дал оценку своему первому году выступлений за клуб с "Олд Траффорд".

Фернандеш значительно преобразил "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" в январе 2020, утвердившись лидером и ключевым игроком команды Оле Гуннара Сульшера.



Однако одна вещь по-прежнему печалит Бруну. Речь про отсутствие трофеев, и 26-летний португалец надеется это исправить в 2021 году.



"Мне очень нравится здесь. Мне очень нравится быть в одном из крупнейших клубов в мире. Моя мечта выступать в Премьер-Лиге исполнилась, я перешел в клуб, за который всегда мечтал выступать".



"Конечно, играть при фанатах было приятнее. Когда я перешел, мы выступали в Кубке Англии и Лиге Европы, и у нас появилась возможность попасть в топ-4".



"К сожалению, мы проиграли в двух полуфиналах и заняли третье место в лиге. В этом году мне не хватило лишь трофеев. У меня нет трофеев с этим клубом, и я не рад этому. Надеюсь, 2021 год сложится лучше в этом отношении", — сообщил Фернандеш BT Sport.