Фернандеш: "В этом году мне не хватило лишь трофеев"

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш дал оценку своему первому году выступлений за клуб с "Олд Траффорд".

Фернандеш значительно преобразил "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" в январе 2020, утвердившись лидером и ключевым игроком команды Оле Гуннара Сульшера.

Однако одна вещь по-прежнему печалит Бруну. Речь про отсутствие трофеев, и 26-летний португалец надеется это исправить в 2021 году.

"Мне очень нравится здесь. Мне очень нравится быть в одном из крупнейших клубов в мире. Моя мечта выступать в Премьер-Лиге исполнилась, я перешел в клуб, за который всегда мечтал выступать".

"Конечно, играть при фанатах было приятнее. Когда я перешел, мы выступали в Кубке Англии и Лиге Европы, и у нас появилась возможность попасть в топ-4".

"К сожалению, мы проиграли в двух полуфиналах и заняли третье место в лиге. В этом году мне не хватило лишь трофеев. У меня нет трофеев с этим клубом, и я не рад этому. Надеюсь, 2021 год сложится лучше в этом отношении", — сообщил Фернандеш BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2020 14:00

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  1. vyrentz 26.12.2020 16:05 # vyrentz
    Нужно было читать мелкий шрифт, если хотел трофеев, ты не в тот Манчестер перешел.

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  2. recyjoed 26.12.2020 14:57 # recyjoed
    а что он целует то? явно не эмблему. или там купюра нарисована?

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  3. ilovemanutd 26.12.2020 14:46 # ilovemanutd
    Ну в этом сезоне, вполне вероятно, будет тоже самое

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  4. danny949494 26.12.2020 14:44 # danny949494
    Переоцененка)

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  5. frisby 26.12.2020 14:17 # frisby
    Цылуй не цылуй из трофеев один хуй

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