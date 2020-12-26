Артета: "Следующие три матча определят наш сезон"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что ближайшие три матча будут определяющими для всего сезона "канониров".
В 10 последних матчах Премьер-Лиги "Арсенал" одержал только одну победу, откатившись на 15-ю позицию в таблице.
Сыграв в субботу дерби против "Челси", затем "канониры" сразятся с "Брайтоном" и "Вест Бромвичем", и Артета видит в этом отрезке матчей отличную возможность совершить рывок и уйти от борьбы за выживание.
"Да, абсолютно. Следующие семь или восемь дней будут иметь ключевое значение для того, как сложится наш сезон в Премьер-Лиге".
"Наша главная проблема в том, что мы проигрываем футбольные матчи, и я уже много раз об этом говорил. На мне лежит ответственность, чтобы изменить это. Все в наших руках", — цитирует Артету BBC.
26.12.2020 13:00
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Будешь гнить в Чемпионшипе,пидрила гелевая)))
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