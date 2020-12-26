Назван лучший трансфер в эру Премьер-Лиги
Переход Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" был назван лучшим трансфером Премьер-Лиги всех времен.
В 2003 году "Юнайтед" заплатил "Спортингу" 12 миллионов фунтов за Роналду, который впоследствии выиграл с "красными дьяволами" три титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.
Спустя шесть лет Криштиану принес клубу с "Олд Траффорд" 80 миллионов фунтов, будучи проданным в "Реал".
Во время специальной рождественской передачи на телеканале Sky Sports была оглашена 20-ка лучших трансферов в эру Премьер-Лиги, и Роналду как раз оказался на первом месте. Данный рейтинг составляла панель экспертов.
26.12.2020 12:00
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Топ 1 как всегда за нами
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Все забыли про коутиньо которого купили в интересах за 8 лямов и который ушел за 125 при этом нормально играл
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Где Суарес? Помойный рейтинг
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А как же Наби Кейта за 90 лямов???
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Не поняла, а где Кэролл???
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Скоро вторым Бруно станет
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Рон ещё свой первый золотой мяч выиграл, что редкость для апл
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односезонка ван дейк выше чеха, бред
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этого петуча всегда будут сувать во все дыры где только можно
поэтому нех удивляться
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Что за "панель" составляла?
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Сол самбел , кто это?
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