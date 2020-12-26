Назван лучший трансфер в эру Премьер-Лиги

Криштиану Роналду Переход Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" был назван лучшим трансфером Премьер-Лиги всех времен.

В 2003 году "Юнайтед" заплатил "Спортингу" 12 миллионов фунтов за Роналду, который впоследствии выиграл с "красными дьяволами" три титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.

Спустя шесть лет Криштиану принес клубу с "Олд Траффорд" 80 миллионов фунтов, будучи проданным в "Реал".

Во время специальной рождественской передачи на телеканале Sky Sports была оглашена 20-ка лучших трансферов в эру Премьер-Лиги, и Роналду как раз оказался на первом месте. Данный рейтинг составляла панель экспертов.

Топ-20 трансферов


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. slava-man-utd 26.12.2020 13:42 # slava-man-utd
    Топ 1 как всегда за нами

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  2. ignatik 26.12.2020 13:28 # ignatik
    Все забыли про коутиньо которого купили в интересах за 8 лямов и который ушел за 125 при этом нормально играл

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  3. shinigami 26.12.2020 13:15 # shinigami
    Где Суарес? Помойный рейтинг

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  4. jirrort 26.12.2020 13:13 # jirrort
    А как же Наби Кейта за 90 лямов???

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  5. master-fakaster 26.12.2020 13:01 # master-fakaster
    Не поняла, а где Кэролл???

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  6. januzaj00 26.12.2020 12:49 # januzaj00
    Скоро вторым Бруно станет

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  7. mancunia-planet 26.12.2020 12:38 # mancunia-planet
    Рон ещё свой первый золотой мяч выиграл, что редкость для апл

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  8. nietzsche 26.12.2020 12:36 # nietzsche
    односезонка ван дейк выше чеха, бред

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  9. superperez101 26.12.2020 12:16 # superperez101
    этого петуча всегда будут сувать во все дыры где только можно
    поэтому нех удивляться

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  10. noi39 26.12.2020 12:14 # noi39
    Что за "панель" составляла?

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  11. barstreetboy 26.12.2020 12:12 # barstreetboy
    Сол самбел , кто это?

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  12. danny949494 26.12.2020 12:03 # danny949494
    Целых 6 игроков Челси. Гегемоны!

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