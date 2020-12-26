Назван лучший трансфер в эру Премьер-Лиги

Переход Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" был назван лучшим трансфером Премьер-Лиги всех времен.

В 2003 году "Юнайтед" заплатил "Спортингу" 12 миллионов фунтов за Роналду, который впоследствии выиграл с "красными дьяволами" три титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.



Спустя шесть лет Криштиану принес клубу с "Олд Траффорд" 80 миллионов фунтов, будучи проданным в "Реал".



Во время специальной рождественской передачи на телеканале Sky Sports была оглашена 20-ка лучших трансферов в эру Премьер-Лиги, и Роналду как раз оказался на первом месте. Данный рейтинг составляла панель экспертов.



