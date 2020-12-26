Гвардиола: "Фоден должен научиться замедляться"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардола заявил, что нужно полузащитнику Филу Фодену, чтобы вывести свою игру на новый уровень.

У Фодена значительно добавилось игровой практики после ухода из "Сити" Давида Сильвы, а в минувший вторник против "Арсенала" в Кубке Лиги Фил забил свой пятый гол в этом сезоне.



Теперь Гвардиола хочет, чтобы 20-летний англичанин научился играть в футбол на различных скоростях, став голевой машиной для "горожан".



"Фил обладает невероятной энергией, но при финальном решении, финальном пасе он должен слегка замедлиться. Ему нужен опыт, чтобы сохранять спокойствие в некоторые моменты".



"Он играет в футбол в одинаковом ритме, а в футбол нужно играть в различных ритмах. Ты должен чувствовать ритм игры, ты должен менять ритм, иногда ты даже должен ходить пешком".



"На дальней трети поля, особенно в штрафной, игроки самого, самого высокого уровня бывают терпеливы. У них есть эта секунда или полсекунды на принятие решения".



"Фил способен забивать много голов. Иногда у него есть проблемы с этим последним действием... Но это нормально для его возраста. У него все сложится, не сомневаюсь. Я знаю, что мы можем на него положиться", — цитирует Гвардиолу The Guardian.