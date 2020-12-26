Сульшер: "Нужно научиться справляться и с похвалой"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда должна научиться справляться не только с критикой, но и с похвалой.

"Юнайтед" выиграл шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге, седьмой завершив вничью, и сейчас по потерянным уступает только два очка лидирующему "Ливерпулю".



Постепенно критика, которой подвергались "красные дьяволы" в начале сезона, перешла в похвалу, и здесь, как предупреждает Сульшер, тоже важно не поддаться внешнему влиянию.



"В данный момент нас хвалят, и это еще одна вещь, с которой мы должна научиться справляться".



"Мы становимся лучше и лучше. Я подхожу к каждому матчу, думая, что я могу его выиграть. Парни знают, чего я хочу от своей команды. Вокруг "Манчестер Юнайтед" шумиха есть всегда, но для нас важно прибавлять с каждым матчем и двигаться матч за матчем. Каждый матч сейчас подобен кубковому финалу", — цитирует Сульшера The Guardian.