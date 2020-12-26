Клопп не понимает, почему Салах может захотеть уйти из "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не понимает, почему нападающий Мохамед Салах вообще может захотеть уйти из мерсисайдского клуба.

В своем интервью AS на прошлой неделе Салах сделал намек на переезд в Ла Лигу. Однако Клопп не видит здесь никакой проблемы и считает, что Мохамед и так находится в прекрасном месте.



"В данный момент единственная причина для отъезда из "Ливерпуля" — это погода. Какие еще причины могут быть? Это один из крупнейших клубов в мире. Мы платим хорошие деньги — возможно, не больше всех, но платим хорошо. У нас сенсационный стадион с выдающимися болельщиками, у нас армии фанатов по всему миру, и у нас самый приятный цвет — красный".



"Ты не можешь заставлять людей остаться в клубе. И, кстати, мы этого никогда не делали. Все зависит от времени, важно выбрать правильный момент. Мы постоянно производим какие-то изменения и приглашаем игроков, и если игрок хочет уйти, мы не можем его удерживать. Просто я не пойму, почему кто-то может захотеть уйти от нас".



"Когда Мо отвечал на тот вопрос об интересе испанских клубов, он просто сказал, что не исключает такой вариант. Спросите любого игрока в мире, может ли он представить себя в "Барселоне" или "Реале" однажды, разве он скажет вам "нет, испанский футбол не для меня"? Он лишь сказал "посмотрим" и сказал, что его будущее в руках клуба. Это на 100 процентов правда и зависит от того, о чем мы договоримся. У нас все хорошо. Мо — важный игрок для меня, но эта история вокруг него — нет", — цитирует Клоппа The Guardian.