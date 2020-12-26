Артета: "У "Челси" сильнейший состав в Премьер-Лиге"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что "Челси" обладает сильнейшим подбором игроков в Премьер-Лиге.

В августе "Арсенал" одержал победу над "Челси" в финале Кубка Англии, однако с тех пор команды двигались в противоположных направлениях.



В субботу "канониры" и "синие" встретятся вновь, и Артета уверен, что его команда сыграет с претендентом на титул.



"Естественно, "Челси" обладает отличным подбором игроков. То была первоклассная команда, когда мы играли против них несколько месяцев назад".



"В данный момент можно говорить о "Челси" как о, пожалуй, сильнейшем, составе в Премьер-Лиге. Они очень хорошо выступают, Фрэнк (Лэмпард) очень хорошо делает свою работу".



"Их команда полна уверенности в себе, и хотя у них порой случаются поражения, они определенно будут сражаться за первое место".



"Я бы не хотел сравнивать их с нами. В данный момент похоже на то, что у них все работает хорошо, а у нас этого нет", — цитирует Артету ESPN.