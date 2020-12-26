Хартсон: "Райс лучше Фреда и Мактоминея"

Бывший нападающий "Вест Хэма" и сборной Уэльса Джон Хартсон посоветовал "Манчестер Юнайтед" купить полузащитника "молотобойцев" Деклана Райса в январе.

Главным претендентом на Райса принято считать "Челси", чья академия отчислила Деклана в возрасте 14 лет.



Однако Хартсон убежден, что 21-летний Райс пришелся бы ко двору и на "Олд Траффорд". Джон считает, что Деклан лучше тех опорников, что сейчас имеются у "Юнайтед".



"Вест Хэм" не захочет терять одного из своих лучших игроков, возможно, лучшего, свой самый ценный актив".



"У "Вест Хэма" есть амбиции насчет попадания в топ-6, топ-7, но я не знаю, удастся ли им это, учитывая хорошую игру "Эвертона". Однако проблемы "Арсенала" оставляют им шанс".



"Думаю, Деклан Райс прошел бы в основу любой команды Премьер-Лиги и исполнял бы там ведущую роль".



"Он выдающийся полузащитник, он хорошо работает с мячом, он силен физически, и он смело играет с мячом и без мяча. Многие команды будут облизываться на него в январе. Он первоклассный игрок, и я крайне высоко его оцениваю".



"Он лучше Фреда, он лучше Мактоминея. Фернандеш играет выдающимся образом, он лучший игрок "Манчестер Юнайтед" в последние 12 месяцев. Что касается Погба, то мы не знаем, в каком матче он сыграет отлично, а в каком сделает себе выходной".



"Думаю, Райс стал бы отличным приобретением для них, и я думаю, он бы играл у них в основе. Думаю, Оле Гуннар Сульшер обожал бы Деклана Райса", — сообщил Хартсон Stadium Astro.