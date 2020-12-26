15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей Boxing Day

В субботу, 26 декабря, шестью поединками стартует 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:30 Онлайн-трансляция



Обе команды набрали по 18 очков на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги, причем для "Манчестер Юнайтед" это 18 из 18 возможных. В этой кампании "Лестер" потерпел уж четыре поражения на своем поле — как за всю прошлую. "Лисы" могут похвастать только одной победой в 14 последних домашних встречах с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге — 5:3 в сентябре 2014.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Тоттенхэма". Чаглар Сеюнджю близок к возвращению после травмы паха.



"Юнайтед" предстоит оценить состояние Люка Шоу, Аарона Ван-Биссаки и Скотта Мактоминея.



АСТОН ВИЛЛА — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00 Онлайн-трансляция



"Астон Вилла" нестабильна весь сезон, но сейчас у бирмингемской команды хорошая серия — семь набранных очков из последних девяти. "Кристал Пэлас" в своем предыдущем матче пропустил семь безответных голов от "Ливерпуля", а значит "орлы" не могут сохранить свои ворота на замке с первого тура — уже 13 поединков чемпионата кряду. В восьми выездах на "Вилла Парк" в рамках Премьер-Лиги "Пэлас" одержал только одну победу — 0:1 на Boxing Day семь лет назад.



После пяти недель отсутствия с травмой задней поверхности бедра снова доступен полузащитник "Виллы" Росс Баркли. Эзри Конса также поправился, но Трезеге все еще лечится.



После матча дисквалификации возвращается нападающий "Пэлас" Кристиан Бентеке. У Гари Кэхилла повреждение задней поверхности бедра.



ФУЛХЭМ — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Фулхэм" заметно прибавил по игре в последнее время, три раза подряд сыграв вничью. "Саутгемптон" набрал только очко в матчах против "Арсенала" и "Манчестер Сити", но все равно занимает довольно высокое место в таблице — седьмое. "Дачники" потерпели лишь одно поражение в семи последних домашних встречах со "святыми" в рамках Премьер-Лиги.



Главный тренер "Фулхэма" Скотт Паркер самоизолировался у себя дома после близкого контакта с зараженным COVID-19. Марио Лемина не сыграет из-за условий своей аренды. Теренс Конголо и Кенни Тете под вопросом. Йоаким Андерсен доступен посл успешной апелляции на свое удаление.



Ряду игроков "Саутгемптона", включая Янника Вестергора, Натана Редмонда, Стюарта Армстронга и Данни Ингса, предстоит фитнес-тест. Ориоль Ромеу дисквалифицирован.



АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ 20:30 Онлайн-трансляция



14 очков после 14 первых матчей — это худший старт "Арсенала" в сезоне с 1974/75. Вылет из Кубка Лиги посреди недели от "Манчестер Сити" только сгущает тучи над Микелем Артетой. "Челси" имеет возможность оформить три выездных победы подряд в Премьер-Лиге, чего не случалось со времен Маурицио Сарри, с февраля 2019. "Синие" проиграли только две из 17 последних встреч с "канонирами" в Премьер-Лиге, но обе — на "Эмирейтс".



Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг пропустил два последних матча с растяжением икроножной мышцы и все еще находится под вопросом. Также есть вопросы насчет готовности Габриэля Мартинелли. Гранит Джака возвращается после дисквалификации. Томас Партей по-прежнему травмирован.



"Челси" приветствует возвращение в строй Хакима Зийеша. Рис Джеймс и Бен Чилуэлл под вопросом.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН 23:00



"Шеффилд Юнайтед" стал третьей в истории Премьер-Лиги командой, встретившей Рождество без единой победы в сезоне. "Эвертон" в свою очередь встречает Рождество в топ-4 впервые за 16 последних лет, выиграв все три последних матча в чемпионате. В шести последних встречах команд в рамках Премьер-Лиги "клинки" одержали лишь одну победу — 0:2 на "Гудисон Парк" в прошлом сезоне.



Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Сандер Берге пропустит около трех месяцев с надрывом сухожилия стопы. Джон Лундстрем приступает к трехматчевой дисквалификации.



"Эвертон" будет лишен Люки Диня, Хамеса Родригеса и, вероятно, Ришарлисона.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — НЬЮКАСЛ 23:00 Онлайн-трансляция



В прошлый уикенд "Ньюкасл" сыграл дома с "Фулхэмом" только вничью, а посреди недели уступил "Брентфорду" в Кубке Лиги. "Манчестер Сити" тоже не блещет, но — для своего уровня, потому что 23 очка после 13 первых матчей — это худший старт сезона за всю тренерскую карьеру Хосепа Гвардиолы. "Горожане" выиграли все 11 последних домашних встреч с "сороками" в Премьер-Лиге.



В лазарете "Сити" остается защитник Эрик Гарсия.



Продолжают страдать от последствий коронавирусной болезни лидеры "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс и Аллан Сен-Максимен. Федерико Фернандес под вопросом из-за переутомления.