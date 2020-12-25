Лэмпард попросил "Челси" купить ему Холанда

Эрлинг Бреут Холанд Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард избрал нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда своей трансферной целью номер один на следующее лето.

В этом сезоне Премьер-Лиги никто из игроков "Челси" не забил более пяти голов. Тэмми Абрахэму никак не хватает стабильности, у Тимо Вернера мяч просто отказывается идти в ворота, а Оливье Жиру используется только для ротации и в следующем году, по всей видимости, покинет "Стэмфорд Бридж".

Поэтому Лэмпард сделал покупку забивного нападающего приоритетной задачей и уже попросил боссов своего клуба купить ему 20-летнего Холанда, который в этом сезоне отличился 17 раз.

В 2022 году в контракте Холанда начнет действовать пункт об отступных в 68 миллионов фунтов, поэтому высока вероятность, что "Боруссия" попытается продать норвежского бомбардира уже следующим летом — по более выгодной цене.

Правда в борьбе за Холанда "Челси" рискует столкнуться с жесточайшей конкуренцией других клубов, сообщает Sky Sport Italia. Только в Премьер-Лиге Эрлинг интересен "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", помимо "синих".


Метки Боруссия, слухи, Холанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2020 23:00

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  1. superperez101 25.12.2020 23:11 # superperez101
    лэмпусик так уверен что до лета доработает

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  2. van-dijk 25.12.2020 23:07 # van-dijk
    Капризный ребёнок.

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  3. chelsea88 25.12.2020 23:02 # chelsea88
    Отлично. Уверен что если синие сильно захотят, то он перейдёт в Челси.

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