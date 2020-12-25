Лэмпард попросил "Челси" купить ему Холанда

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард избрал нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда своей трансферной целью номер один на следующее лето.

В этом сезоне Премьер-Лиги никто из игроков "Челси" не забил более пяти голов. Тэмми Абрахэму никак не хватает стабильности, у Тимо Вернера мяч просто отказывается идти в ворота, а Оливье Жиру используется только для ротации и в следующем году, по всей видимости, покинет "Стэмфорд Бридж".



Поэтому Лэмпард сделал покупку забивного нападающего приоритетной задачей и уже попросил боссов своего клуба купить ему 20-летнего Холанда, который в этом сезоне отличился 17 раз.



В 2022 году в контракте Холанда начнет действовать пункт об отступных в 68 миллионов фунтов, поэтому высока вероятность, что "Боруссия" попытается продать норвежского бомбардира уже следующим летом — по более выгодной цене.



Правда в борьбе за Холанда "Челси" рискует столкнуться с жесточайшей конкуренцией других клубов, сообщает Sky Sport Italia. Только в Премьер-Лиге Эрлинг интересен "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", помимо "синих".