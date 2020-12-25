Томпсон советует "Ливерпулю" купить двух игроков в январе

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон считает, что "красным" нужно совершить два приобретения в январе.

Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекал, что воздержится от покупок в зимнее трансферное окно и будет больше доверять молодежи.



Однако Томпсон убежден, что "красным" нужно пригласить центрального защитника и нападающего, чтобы подстраховать игроков, отсутствующих с тяжелыми травмами.



"Да, я говорю, что "Ливерпулю" нужно купить центрального защитника с тех пор, как Ван Дейк получил травму".



"Я знаю, что Фабиньо может там сыграть, я видел его игру в качестве защитника — он редко ошибается, и это делает его хорошим игроком для линии обороны".



"Но я думаю, он слишком хорош для опорного полузащитника. Он один из лучших в Европе на своей основной позиции, поэтому нам нужен еще один центральный защитник, очень нужен".



"Мы, наверное, нуждаемся в двух игроках. Жота выбыл на пару месяцев, а Джо (Гомес) и Виргил могут вернуться только на последний месяц сезона, если мы не будем торопить их".



"Я смотрю и думаю, кого из себя представляет Минамино, он атакующий полузащитник или 10-й номер? Сложно сказать".



"У нас есть Ориги, но с учетом потери Жоты нам может потребоваться еще один нападающий для подстраховки", — сообщил Томпсон Daily Express.